UEFA lên tiếng sau vụ 2 CĐV Thụy Điển bị bắn chết

"Với sự việc tấn công bị nghi ngờ là khủng bố ở Brussels, sau khi tham khảo ý kiến của 2 đội và cơ quan cảnh sát địa phương, chúng tôi quyết định trận đấu tại vòng loại EURO 2024 giữa đội tuyển Bỉ và Thụy Điển sẽ bị hủy bỏ. Thông tin tiếp theo liên quan trận đấu sẽ được thực hiện trong thời gian thích hợp", thông báo của UEFA cho biết.

Sự lo lắng bao trùm các CĐV đội tuyển Thụy Điển khi hay tin 2 CĐV bị bắn chết AFP

CĐV Thụy Điển phải ở lại sân hơn 2 giờ đồng hồ vì sự an toàn, trước khi được rời sân AFP

Trận đấu giữa đội tuyển Bỉ và Thụy Điển tại bảng F vòng loại EURO 2024 diễn ra được hiệp 1 với tỷ số hòa 1-1. Trong giờ nghỉ giữa hiệp, cầu thủ 2 đội và lãnh đạo đội bóng nhận hung tin có 2 CĐV Thụy Điển bị bắn chết bên ngoài sân chỉ vài phút trước trận đấu. Họ sau đó từ chối thi đấu tiếp. UEFA cũng đồng tình với quyết định của 2 đội và ra thông báo hủy bỏ trận đấu.

Đội tuyển Bỉ đăng thông điệp lên mạng xã hội X (Twitter cũ): "Do sự cố ở Brussels, trận đấu đã bị đình chỉ. Suy nghĩ của chúng tôi hướng về tất cả những người bị ảnh hưởng bởi sự việc đau buồn". Liên đoàn Bóng đá Thụy Điển cũng ra thông báo chỉ dẫn các CĐV thực hiện theo yêu cầu của giới chức an ninh địa phương, ở lại sân vì sự an toàn, đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau.

"Mọi quan tâm của chúng tôi hướng tới tất cả người thân của những người bị ảnh hưởng bởi sự việc đau buồn ở Brussels", thông điệp của Liên đoàn Bóng đá Thụy Điển viết thêm.

Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo chia sẻ: "Tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới người thân của những người là nạn nhân trong vụ tấn công hèn nhát này ở Brussels. Tôi cũng gửi lời chia buồn chân thành tới Thủ tướng Thụy Điển sau vụ tấn công đau lòng nhằm vào các công dân Thụy Điển ở Brussels. Suy nghĩ của chúng tôi hướng về gia đình và bạn bè những người đã mất đi người thân của mình".

UEFA quyết định đình chỉ trận đấu giữa đội tuyển Bỉ và Thụy Điển AFP

Trong khi đó, đội trưởng đội tuyển Thụy Điển, trung vệ Victor Lindelof ca ngợi các nhân viên an ninh tại sân King Baudouin đã hành động tuyệt vời để bảo đảm an toàn CĐV trong sân, cũng như đó tạo hành lang để họ rời sân mà không xảy ra thêm sự cố. Tuy nhiên, có vài CĐV Thụy Điển than phiền họ phải ở lại sân hơn 2 giờ đồng hồ và rời sân trong cảnh khá hỗn loạn vì quá đông người.

Ngay sau sự cố và được đảm bảo an ninh trong tầm kiểm soát, giới chức an ninh ở Bỉ cũng hộ tống an toàn đội tuyển Thụy Điển đến sân bay để trở về nước.