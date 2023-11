Ukraine 'cần 3 chiến thắng' trên mặt trận quốc tế

Phát biểu được ông đưa ra ngày 24.11, trong bối cảnh cuộc xung với Nga đã kéo sang tháng thứ 20, cộng thêm các vấn đề nội bộ đã khiến các đồng minh của Ukraine mệt mỏi. Hiện nguồn tài trợ dành cho Kyiv đã bị quốc hội Mỹ loại khỏi dự luật chi tiêu tạm thời vào tuần trước, làm dấy lên lo ngại rằng gói hỗ trợ này sẽ bị đóng băng. Cùng lúc đó, đảng Cộng hòa Mỹ phản đối việc tiếp viện cho Ukraine, vì cho rằng tiền của người nộp thuế ở Mỹ nên được tiêu ở trong nước.



Lính Ukraine chiến đấu ở tỉnh Donetsk ngày 22.11 Reuters

Về mục tiêu thuyết phục EU, chính quyền Kyiv đang nhắm đến gói 50 tỉ euro (1,3 triệu tỉ đồng) mà khối này cam kết sẽ gửi Ukraine song vẫn chưa được duyệt vì Hungary không đồng ý. Bên cạnh đó, ông Zelensky cũng cho rằng việc sớm gia nhập EU sẽ "tốt cho tinh thần của người dân Ukraine".

Ngoài ra, Tổng thống Ukraine cũng thông báo về sự cải tổ mới nhất trong quân đội, trong đó, ông cách chức 4 phó chỉ huy vệ binh quốc gia mà không nêu lý do. Thay vào đó, ông bổ nhiệm ông Vadym Gladkov làm phó chỉ huy thứ nhất của Lực lượng Vệ binh quốc gia Ukraine, trong khi ông Oleksandr Bilous và ông Oleksiy Osipenko sẽ đảm nhận vai trò phó chỉ huy. Theo trang The Kyiv Independent, ông Zelensky không nêu lý do cụ thể cho loạt quyết định trên.