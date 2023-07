Ukraine chuyển trọng tâm phản công

Ông Danilov trong một bài đăng Twitter cho biết: “Ở giai đoạn chiến sự tích cực này, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đang hoàn thành nhiệm vụ số một – tiêu diệt tối đa nhân lực, thiết bị, kho nhiên liệu, phương tiện quân sự, sở chỉ huy pháo binh và lực lượng phòng không của quân đội Nga".

Đài RT của Nga cho rằng phát biểu của ông Danilov là nỗ lực của Kyiv nhằm bào chữa cho tiến độ phản công chậm và không đạt kết quả đáng kể nào trong một tháng qua. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào giữa tháng 6 rằng cuộc phản công đang diễn ra chậm hơn mong muốn.

Nhiều quan chức cấp cao của Ukraine khẳng định rằng những kỳ vọng về chiến dịch đã bị thổi phồng quá mức. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov thậm chí còn tuyên bố cuộc chiến khốc liệt chỉ là "bản xem trước" và hoàn toàn không phải là sự kiện chính.

Một quân nhân Ukraine đi bộ dọc ở làng Novodarivka, vùng Zaporizhzhia REUTERS

Theo một bản cập nhật tình báo của Bộ Quốc phòng Anh, trong vài tuần qua, Nga đã tinh chỉnh chiến thuật và ưu tiên làm chậm đà phản công của Ukraine bằng cách rải nhiều mìn chống tăng. Sau khi các phương tiện Ukraine bị dồn lại, Nga tấn công bằng pháo, UAV và trực thăng để phá hủy.

Đô đốc Rob Bauer, Chủ tịch Ủy ban Quân sự của NATO, nhận định Nga tập trung một lượng lớn binh sĩ ở Ukraine và thiết lập nhiều "chướng ngại vật phòng thủ".

Cuộc phản công đã dẫn đến thương vong nặng nề cho quân đội Ukraine, vốn đã mất hàng nghìn binh lính và hàng trăm thiết bị khí tài trong tháng qua, bao gồm nhiều phương tiện chiến đấu do phương Tây cung cấp như xe bọc tháp Bradley do Mỹ sản xuất và xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất.

Đức, Ba Lan bất đồng về trung tâm sửa chữa xe tăng cho Ukraine

Cho đến nay, Kyiv đã mất 16 xe tăng Leopard 2 mà Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho rằng trên thực tế tương đương 100% số xe do Ba Lan và Bồ Đào Nha cung cấp. Ông Shoigu cho rằng các đồng minh của Ukraine đang gây áp lực buộc nước này phải tiếp tục tấn công vào các vị trí của Nga mặc dù đã mất khoảng 2.500 vũ khí hạng nặng trong cuộc xung đột.