Ukraine có chuyển biến trong lập trường đàm phán?

Tờ The New York Times dẫn lời một số quan chức Ukraine cho biết Kyiv đang xem việc đảm bảo an ninh là vấn đề ưu tiên hàng đầu trong các cuộc đàm phán với Nga.

Trong một bài báo đăng hôm 13.11, The New York Times cho biết khi các lực lượng Ukraine liên tục vấp phải những bước lùi trong những tháng gần đây, một số quan chức Kyiv đã bắt đầu giảm ưu tiên vào việc giành lại lãnh thổ đã mất.

Các quan chức hàng đầu Ukraine trước đây khẳng định sẽ không đồng ý nhượng bộ lãnh thổ cho Nga. Khôi phục biên giới năm 1991 của Ukraine là một trong những điều kiện tiên quyết chính để đàm phán với Moscow, được liệt kê trong "kế hoạch hòa bình" mà Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra.

Chủ tịch ủy ban Tình báo và Quốc phòng của Quốc hội Ukraine Roman Kostenko

Tuy nhiên, Chủ tịch ủy ban Tình báo và Quốc phòng của Quốc hội Ukraine Roman Kostenko nói với tờ The New York Times rằng "không có gì quan trọng hơn" đối với Ukraine ngoài các đảm bảo an ninh, và các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột đều phải dựa trên điều kiện này.

Một quan chức cấp cao khác của Ukraine nói mặc dù lãnh thổ là rất quan trọng, nhưng đó vẫn là điều kiện thứ yếu.