Ukraine đã dùng vũ khí Mỹ viện trợ tấn công cơ sở quân sự ở Nga

Ông Yehor Chernev, Phó chủ tịch ủy ban thuộc Quốc hội Ukraine về an ninh quốc gia, quốc phòng và tình báo, nói rằng lực lượng Ukraine đã phá hủy bệ phóng tên lửa của Nga bằng một cuộc tấn công ở tỉnh Belgorod, vào đất Nga khoảng 32 km. Ông còn nói ràng lực lượng Ukraine đã sử dụng Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ cung cấp trong cuộc tấn công đó, theo tờ The New York Times.



HIMARS được khai hỏa theo hướng Bakhmut vào ngày 18.5.2023 tại tỉnh Donetsk (Ukraine) CHỤP MÀN HÌNH BUSINESS INSIDER

Đây là lần đầu tiên phía Ukraine công khai thừa nhận Kyiv đã sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công vào Nga kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden dỡ bỏ lệnh cấm tấn công như thế, theo The New York Times. Trong nhiều tháng, lệnh cấm này đã được xem là lằn ranh đỏ mà chính quyền Tổng thống Biden sẽ không vượt qua vì lo ngại về việc gia tăng căng thẳng với Nga.

Khi dỡ bỏ lệnh cấm nói trên trong tuần trước, Mỹ đã áp đặt các giới hạn, nói rằng vũ khí chỉ có thể được sử dụng trên lãnh thổ Nga gần đông bắc Ukraine và cho mục đích phòng thủ.



Ông Chernev khẳng định Ukraine đã phá hủy hệ thống tên lửa S-300 và S-400 mà không nêu rõ số lượng. Nga đã sử dụng những hệ thống này nhằm bắn phá thành phố Kharkiv ở phía đông bắc Ukraine, cách Belgorod hơn 72 km.

Sự khẳng định của ông Chernev về cuộc tấn công nói trên không thể được xác nhận một cách độc lập. Nhưng các video về hậu quả của cuộc tấn công vào hệ thống S-300 và S-400 đã xuất hiện vào ngày 3.6. Hình ảnh được chụp từ vệ tinh và các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy đã có nhiều cuộc tấn công trên lãnh thổ Nga vào cuối tuần qua, theo The New York Times.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như quân đội Ukraine đối với phát ngôn trên của ông Yehor Chernev.