Thế giới

Ukraine đề xuất với Nga về ngừng tấn công các cơ sở năng lượng

Văn Khoa
Văn Khoa
08/04/2026 05:21 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối 6.4 thông báo nước này đã đề xuất với Nga ngừng bắn vào cơ sở năng lượng thông qua Mỹ đóng vai trò trung gian, theo trang The Kyiv Independent.

"Nếu Nga sẵn sàng ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi, chúng tôi sẽ sẵn sàng đáp lại tương xứng. Đề xuất này đã được chuyển đến phía Nga thông qua Mỹ", ông Zelensky nói.

Ukraine đề xuất ngừng tấn công năng lượng , Nga phản hồi về hòa bình 2026 - Ảnh 1.

Cảng Ust-Luga bị tấn công vào ngày 27.3

Trước đó, ông Zelensky ngày 30.3 tuyên bố Kyiv sẵn sàng đáp lại nếu Nga ngừng tấn công hệ thống năng lượng của Ukraine, và sẽ chấp nhận ngừng bắn trong dịp lễ Phục sinh của Chính thống giáo vào ngày 12.4. Đáp lại, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng đề xuất ngừng bắn dịp lễ Phục sinh không phải là một sáng kiến rõ ràng, và kêu gọi ông Zelensky nên theo đuổi một giải pháp hòa bình, chứ không phải là một lệnh ngừng bắn, theo Hãng tin TASS.

Trong khi đó, những kênh truyền thông Telegram tiếng Nga đưa tin quân đội Ukraine được cho là đã tấn công cảng nhiên liệu Ust-Luga ở tỉnh Leningrad của Nga vào đêm 6.4 và rạng sáng 7.4, theo The Kyiv Independent. Tỉnh trưởng Aleksandr Drozdenko của tỉnh Leningrad tuyên bố 22 máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ ở tỉnh này, nhưng không nêu rõ mục tiêu của cuộc tấn công mới.

Ukraine đặt mục tiêu hoàn thành hệ thống phòng không mới vào năm 2027

Đến chiều 7.4, chưa có phản ứng từ Moscow, và phía Ukraine cũng chưa tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công Ust-Luga. Nếu được xác nhận, đây là vụ tấn công mới nhất trong một loạt cuộc tấn công tầm xa của Ukraine nhắm vào những kho dầu quan trọng nhất của Nga trên bờ biển Baltic và biển Đen trong những tuần gần đây. Cảng Ust-Luga đã bị tấn công ít nhất 5 lần từ ngày 22-31.3.

Tin liên quan

Chiến sự Ukraine ngày 1.502: Nhà máy lọc dầu lớn ở Nga bị tấn công

Chiến sự Ukraine ngày 1.502: Nhà máy lọc dầu lớn ở Nga bị tấn công

Chỉ huy lực lượng máy bay không người lái Ukraine Robert Brovdi ngày 5.4 tuyên bố đã tấn công vào một nhà máy lọc dầu và cảng ở Nga.

Nỗi lo của Ukraine

Chiến sự Ukraine ngày 1.503: Kyiv tấn công lớn vào cảng dầu, tàu chiến Nga

Khám phá thêm chủ đề

UKRAINE tỉnh Leningrad Baltic nga
