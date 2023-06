Ukraine dưới áp lực từ thỏa thuận trần nợ công của Mỹ

Theo dự luật nâng trần nợ công do Tổng thống Joe Biden đề xuất và vừa được lưỡng viện Mỹ thông qua, nước này dự kiến giới hạn chi tiêu cho an ninh quốc gia trong năm tài khóa 2024 ở mức 886 tỉ USD, tờ The New York Times đưa tin.



Do đó, theo hãng Reuters, sau khi được thông qua, luật nâng trần nợ sẽ khiến 16 tỉ USD dành cho các dự án quốc phòng phụ của Mỹ bị mắc kẹt.

Xe tăng Abrams của Mỹ REUTERS

Cụ thể, một danh mục sản phẩm với tổng giá trị 16 tỉ USD cho các hạng mục quốc phòng có mức độ ưu tiên thấp hơn như xe tăng, nâng cấp máy bay trực thăng và tàu, có thể bị cắt tài trợ sau khi luật trần nợ chính thức có hiệu lực.

Trong danh sách "không được ưu tiên tài trợ" có xe tăng Abrams do công ty General Dynamics sản xuất, máy bay của công ty Lockheed Martin và tàu thủy quân lục chiến của nhà sản xuất vũ khí Huntington Ingalls Industries.

Mỗi loại vũ khí nói trên đều được cho là có ý nghĩa trong việc bảo vệ Mỹ. Do đó, thỏa thuận để tránh vỡ nợ khiến quốc hội, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan phải đau đầu.

Trong những năm gần đây, Mỹ đã liên tục tăng chi tiêu quốc phòng. Vào năm 2022 và 2023, quốc hội đã tăng hơn 20 tỉ USD chi tiêu cho quốc phòng mỗi năm. Trước đó, Lầu Năm Góc đã sử dụng quỹ "Hoạt động dự phòng ở nước ngoài" (OCO) để ứng phó việc quốc hội yêu cầu giảm chi tiêu. Năm nay, thỏa thuận về trần nợ có thể khiến điều đó trở nên khó khăn hơn.

Trước những lo ngại về dòng viện trợ cho Ukraine có thể bị gián đoạn, nhiều người cho rằng ông Biden sẽ xin tài trợ bổ sung vào tháng 8 hoặc tháng 9 để hỗ trợ Kyiv, sau khi khoản tiền 48 tỉ USD do các nhà lập pháp phê duyệt vào tháng 12.2022 được sử dụng hết.

Bà Mackenzie Eaglen, thành viên cao cấp tại Viện Doanh nghiệp Mỹ nhận định: "Tôi chắc chắn sẽ có một dự luật chi tiêu bổ sung khẩn cấp cho Ukraine bao gồm các ưu tiên và nhu cầu quốc phòng không phải của nước này".

Phần bổ sung này có thể không đủ để bù đắp hoàn toàn các khoản thiếu hụt, nhưng nó sẽ là một van xả, giúp giảm áp lực cho các bên, theo bà Eaglen.