Ukraine giết 'đặc vụ Nga' lúc săn lùng nghi phạm bắn sĩ quan Ukraine

Trong một tuyên bố trên ứng dụng nhắn tin Telegram, SBU ngày 13.7 cho hay cơ quan tình báo Ukraine này tin rằng các đặc vụ của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đứng sau vụ đại tá SBU Ivan Voronych bị bắn chết tại thủ đô Kyiv hôm 10.7 và đã cố gắng bắt giữ họ trong hôm nay, theo Reuters.

"Sáng nay, lực lượng SBU đã tiến hành chiến dịch bắt giữ nhóm đặc vụ và tác chiến của Cơ quan An ninh Liên bang Nga, vốn đã được chuyển đến Ukraine trước và đã sát hại một sĩ quan SBU, người đồng chí của chúng tôi, đại tá Ivan Voronych, cách đây 3 ngày", trung tướng Vasyl Maliuk, đứng đầu SBU, nói trong một video do cơ quan này công bố, theo trang tin The Kyiv Indepedent.

Trung tướng Vasyl Maliuk, đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), phát biểu trong một video về chiến dịch truy lùng thủ phạm bắn chết đại tá Ivan Voronych Ảnh: Chụp từ clip trên Telegram

Trước đó, tờ Ukrainska Pravda đưa tin khoảng 9 giờ ngày 10.7 (giờ địa phương), một người đàn ông đã tiếp cận ông Voronych và bắn 5 phát súng rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Ông Voronych bị trúng đạn và tử vong tại chỗ, theo nguồn tin của Ukrainska Pravda.

Theo điều tra, vụ sát hại ông Voronych được thực hiện bởi hai người, một nam và một nữ. Người quản lý của họ đã ra lệnh cho họ theo dõi ông Voronych để nắm được lịch trình và lộ trình hằng ngày của ông này, và sau đó cung cấp cho họ tọa độ của một kho vũ khí bí mật, nơi cất giấu một khẩu súng và bộ giảm thanh, theo The Kyiv Indepedent dẫn tuyên bố từ SBU.

Xem vụ nổ súng vào sĩ quan an ninh cấp cao Ukraine giữa ban ngày tại Kyiv

Cũng theo SBU, sau khi sát hại đại tá Voronych, các thủ phạm đã cố gắng lẩn trốn, nhưng các sĩ quan SBU và Cảnh sát Quốc gia Ukraine đã xác định được nơi ẩn náu của họ tại tỉnh Kyiv.

SBU không cho biết có bao nhiêu đặc vụ FSB bị nghi ngờ đã thiệt mạng trong vụ việc hôm nay. Hôm 10.7, SBU cũng như cảnh sát đều chưa đưa ra động cơ của vụ ông Voronych bị bắn chết.

Hiện chưa có phản ứng của Nga đối với các cáo buộc của SBU cũng như thông tin về việc đặc vụ Nga bị giết chết ở Ukraine.