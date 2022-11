Ukraine hé lộ loại vũ khí đối phó cuộc tấn công của Nga dùng tên lửa Iran

Bình luận về thông tin chưa được xác thực rằng Iran sẽ chuyển giao tên lửa đạn đạo cho Nga, ông Ihnat cho rằng Moscow có thể sử dụng loại tên lửa này để tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine, theo trang The New Voice of Ukraine.

Ông Ihnat giải thích rằng tên lửa Iran bay theo một quỹ đạo qua tầng bình lưu, nhưng Ukraine hiện nay thiếu các phương tiện hiệu quả để đối phó.

“Chúng tôi mong rằng các đối tác của chúng tôi sẽ cung cấp các phương tiện mà có thể làm cho chúng tôi có khả năng giải quyết mối đe dọa này. Đó sẽ là loại vũ khí tầm xa có thể hỗ trợ chúng tôi phòng thủ trước các tên lửa đạn đạo [của Iran]”, ông Ihnat cho hay.

Trước đó, trưởng Tình báo quân đội Ukraine Kyrylo Budanov cảnh báo rằng Nga có thể triển khai các tên lửa Iran chống lại Ukraine sớm nhất trong tháng này.





Tờ The Washington Post ngày 16.10 loan tin Iran đã nhất trí cung cấp cho Nga hai loại tên lửa đất đối đất Fateh-110 và Zolfaghar. Hai loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn này có thể tấn công các mục tiêu ở cách xa 700 km.

Ngoài ra, CNN ngày 1.11 loan tin Iran đang chuẩn bị gửi cho Nga thêm khoảng 1.000 vũ khí để sử dụng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, trong đó có tên lửa đạn đạo tầm ngắn và máy bay không người lái cảm tử. Đổi lại, Iran đang muốn Nga hỗ trợ thúc đẩy chương trình vũ khí hạt nhân của Tehran, theo CNN.

Trong khi đó, Hãng tin Anadolu ngày 5.11 đưa tin giới chức Iran đã bác bỏ thông tin trên, nói rằng Iran có một thỏa thuận hợp tác với Nga, nhưng phản đối cuộc xung đột ở Ukraine.