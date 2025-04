Ukraine hé lộ vũ khí khắc chế UAV cảm tử của Nga

Sự lợi hại của UAV Shahed

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS-Mỹ), dù tỷ lệ thành công khi nhắm mục tiêu chỉ khoảng 10%, UAV Shahed hoạt động tầm thấp, khó phát hiện và có chi phí chỉ khoảng 35.000 USD UAV/chiếc đã khiến chúng trở thành vũ khí được Nga lựa chọn. Để so sánh, CSIS lưu ý rằng một tên lửa hành trình Kalibr của Nga có giá hơn 1 triệu USD/chiếc. Một báo cáo do Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (Mỹ) công bố vào tháng 3 cho rằng chỉ trong vòng 7 tháng (từ tháng 8.2024 đến tháng 3.2025), Nga đã phóng khoảng 15.000 UAV kiểu Shahed vào Ukraine.