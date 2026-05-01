Ukraine nhắm đến vũ khí Nhật Bản khi Tokyo nới lỏng xuất khẩu

Bảo Hoàng
01/05/2026 20:41 GMT+7

Đại sứ Ukraine tại Nhật Bản nhận định chính sách nới lỏng quy định xuất khẩu vũ khí của Tokyo mới đây có thể mở đường cho hợp tác mua bán thiết bị quân sự giữa Ukraine - Nhật Bản.

Reuters ngày 1.5 đăng tải bài phỏng vấn với Đại sứ Ukraine tại Nhật Bản Yurii Lutovinov, trong đó đề cập quyết định nới lỏng các quy định xuất khẩu vũ khí được Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae công bố tuần trước.

"Động thái trên cho phép chúng tôi đàm phán. Về lý thuyết, đây là bước tiến rất lớn", ông Lutovinov nói.

Đại sứ Ukraine tại Nhật Bản Yurii Lutovinov chụp cùng mô hình UAV Vampire do Ukraine sản xuất, trong buổi phỏng vấn ngày 28.4

ẢNH: REUTERS

Mặc dù Nhật Bản vẫn duy trì kiểm soát xuất khẩu sang các khu vực xung đột, nước này lại cho phép những ngoại lệ phục vụ lợi ích an ninh của Tokyo - một điều khoản mà Kyiv hy vọng sẽ được hưởng lợi, theo Reuters.

Chính phủ Nhật Bản không bình luận về thông tin trong buổi phỏng vấn trên.

Nếu muốn mua vũ khí từ Nhật Bản, Kyiv sẽ cần ký thỏa thuận chuyển giao công nghệ quốc phòng và trang thiết bị với Tokyo. Nhật Bản đã có thỏa thuận tương tự với 18 nước.

Ông Lutovinov cho biết Ukraine đang tiến những bước hết sức thận trọng do tính chất nhạy cảm của vấn đề xuất khẩu quốc phòng tại Nhật Bản.

Đại sứ Ukraine cho hay trước mắt, Nhật Bản có thể tham gia tài trợ phát triển hệ thống phòng không của Ukraine. "Chúng tôi có đầy đủ năng lực công nghiệp cần thiết để sản xuất, thế nhưng chúng tôi cần nguồn vốn đầu tư", ông Lutovinov nói.

Ngoài ra, ông Lutovinov cho hay các bên đang thảo luận về việc để Nhật Bản tham gia chương trình Danh sách Yêu cầu Ưu tiên (PURL) của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Đây là cơ chế cho phép các đồng minh phương Tây mua vũ khí do Mỹ sản xuất rồi chuyển giao cho Kyiv. Úc và New Zealand là 2 nước không thuộc NATO tham gia vào PURL hồi năm ngoái.

Chiến sự Ukraine ngày 1.527: UAV tấn công nhiều nơi, ông Putin đề xuất ngừng bắn

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và đề xuất ngừng bắn ngắn hạn tại Ukraine.

