Ukraine nỗ lực cắt đường tiếp tế quân Nga ở Kursk

Không quân Ukraine hôm 18.8 đã công bố đoạn phim cho thấy cảnh tấn công vào một cây cầu ở phía tây nam nước Nga. Các nhà phân tích nguồn mở và giới blogger quân sự Nga cho biết các lực lượng Ukraine hiện đã phá hủy cả ba cây cầu cố định bắc qua sông Seym ở vùng Kursk.

Cả ba cây cầu đều nằm ở phía tây bộ phận lãnh thổ mà Ukraine hiện đang chiếm giữ. Lực lượng Nga trong khu vực giờ đây sẽ phải dựa vào cầu phao để chuyển hàng tiếp tế, và vì vậy gặp nguy cơ lớn hơn nếu Ukraine tiếp tục nỗ lực mở rộng vùng kiểm soát.

Ukraine đã tấn công ba cây cầu ở tỉnh Kursk của Nga CHỤP MÀN HÌNH VIDEO

Con sông Seym giờ đây cũng là rào cản tự nhiên chống lại các cuộc tấn công của Nga từ phía tây.

Theo báo The Wall Street Journal, phương Tây ước tính Ukraine có khoảng 6.000 quân đang hoạt động ở vùng Kursk, cũng như 4.000 quân hỗ trợ ở vùng Sumy, bên kia biên giới ở miền bắc Ukraine.

Do đó, một quan chức Mỹ nói với The Wall Street Journal rằng Nga có thể sẽ cần hơn 20.000 quân để giành lại diện tích lãnh thổ do Ukraine nắm giữ ở vùng Kursk.

Kể từ khi tiến quân vào Kursk ngày 6.8, giới chức Ukraine cho biết lực lượng Ukraine đã chiếm giữ khoảng 80 khu định cư với diện tích trên 1.000 km2.

Kyiv cho biết chiến dịch này nhằm tạo lợi thế trong trường hợp hai nước nối lại đàm phán giải quyết xung đột.

Giới chức Ukraine cũng cho biết đã bắt giữ hơn 2.000 tù nhân ở khu vực Kursk, với hy vọng sẽ trao đổi với những tù binh Ukraine trong tay Nga.

Trong phần lớn cuộc xung đột, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói việc Nga rút quân hoàn toàn khỏi Ukraine là điều kiện tiên quyết để có đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, ông đã thể hiện sự cởi mở hơn trong đàm phán.

Vào tháng 6, ông đã tập hợp hơn 50 quốc gia tham dự một hội nghị hòa bình tại Thụy Sĩ. Hôm 19.8, ông nói với đài BBC rằng sẽ "cố gắng chấm dứt giai đoạn nóng bỏng của cuộc chiến vào cuối năm nay".

Ngược lại, các quan chức Nga cho biết việc Ukraine tấn công đã gây khó khăn cho mọi khả năng đàm phán.

"Không có gì để nói với những người làm những điều như vậy", bà Maria Zakharova, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga, tuyên bố như vậy hôm 18.8.

Moscow cũng cho biết các hệ thống tên lửa Himars do Mỹ sản xuất đã được sử dụng để tấn công ít nhất một trong những cây cầu. Một quan chức Mỹ hôm 16.8 nói Washington không tin rằng Kyiv đã chuyển bệ phóng Himars vào Nga nhưng rất có thể đang bố trí tổ hợp này trong khu vực biên giới ở Ukraine.

Các quan chức Ukraine cũng hy vọng Nga sẽ phải rút bớt quân ra khỏi miền đông Ukraine để đưa về củng cố mặt trận Kursk. Tuy nhiên cho đến nay Moscow dường như vẫn tập trung ưu tiên tiến quân ở vùng Donbass.