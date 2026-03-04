Ukraine 'nửa mừng nửa lo' trong giao tranh với Nga

Ukraine phản công ở Zaporizhzhia

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine hôm 2.3 thông báo đã giành lại quyền kiểm soát 9 khu định cư ở tỉnh Zaporizhzhia kể từ cuối tháng 1, ngoài ra đang đẩy mạnh phản công dọc theo chiến tuyến phía đông nam Ukraine. Theo Reuters, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi tuyên bố rằng kết quả hơn 1 tháng qua đánh dấu lần đầu tiên kể từ mùa hè năm 2024, quân đội Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát nhiều phần lãnh thổ hơn so với lãnh thổ Nga kiểm soát thêm trong cùng thời điểm.

Quân nhân Ukraine tập trung gần nhà thờ Hồi giáo ở TP.Kyiv ngày 2.3 ẢNH: REUTERS

"Chúng tôi đã vượt qua trận chiến khó khăn vào mùa đông", ông Syrskyi viết trên Telegram. Các báo cáo về việc quân đội Ukraine đạt bước tiến xuất hiện sau khi lực lượng Nga gặp sự cố kết nối với các thiết bị đầu cuối sử dụng mạng Starlink trên chiến trường. Việc Công ty SpaceX của tỉ phú Elon Musk quyết định chặn lực lượng Nga truy cập mạng Starlink hồi tháng 1 đã khiến hoạt động tác chiến của Moscow gặp gián đoạn. Theo chuyên trang phân tích diễn biến chiến sự DeepState thân Ukraine, quân đội Nga đã kiểm soát thêm 126 km2 trong tháng 2, mức thấp nhất trong 20 tháng.

Nga và Ukraine thường không bình luận về diễn biến chiến trường của đối thủ. Theo Hãng TASS ngày 2.3 dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Moscow đã kiểm soát thêm 3 khu định cư tại các tỉnh Kharkiv và Donetsk trong 24 giờ. Truyền thông Nga cũng tổng hợp dữ liệu từ quân đội nước này và tiết lộ trong chiến dịch mùa đông (từ tháng 12.2025 - 2.2026), Nga đã kiểm soát 80 khu định cư tại Ukraine.

Kyiv lo thiếu tên lửa

Giới chức Ukraine cũng đang rất quan tâm đến diễn biến xung đột tại Trung Đông, đặc biệt là nỗi lo việc Mỹ tham chiến cùng Israel tấn công Iran có thể gián đoạn nguồn cung tên lửa phòng không cho Kyiv.

Quân đội Ukraine đang sử dụng nhiều tên lửa đánh chặn PAC-3 dùng cho tổ hợp Patriot do Mỹ cung cấp, song đây cũng là loại vũ khí được Washington sử dụng ở Trung Đông. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 2.3 cho biết hiện tại Ukraine chưa gặp phải nguy cơ bị mất nguồn cung tên lửa, song chiến sự leo thang cũng khiến Kyiv lo lắng.

Theo ông Zelensky, chương trình có tên Danh sách các nhu cầu ưu tiên của Ukraine, hay PURL, vẫn đang được triển khai. Thỏa thuận PURL, được Mỹ và NATO ký kết vào tháng 7 năm ngoái, đã thiết lập cơ chế để các thành viên NATO và đối tác mua sắm các trang thiết bị do Mỹ sản xuất, sau đó chuyển chúng cho Ukraine.

Trang The Kyiv Independent dẫn lời ông Jamie Shea, chuyên gia phân tích quốc phòng và an ninh tại Chatham House, tổ chức nghiên cứu chính trị tại Anh, nhận định: "Nếu cuộc chiến của Mỹ với Iran kéo dài, nó có thể cản trở khả năng của châu Âu trong việc mua vũ khí từ Washington (đặc biệt là phòng không) để gửi tới Kyiv, bởi Mỹ đã triển khai thêm các hệ thống phòng không nhằm bảo vệ các căn cứ của mình trên khắp Trung Đông".

Chiến sự tại Trung Đông còn khiến kế hoạch đàm phán 3 bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine có nguy cơ phải dời địa điểm TP.Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Ông Zelensky hôm 2.3 cho biết hiện không bên nào hủy cuộc gặp, dù chưa xác nhận địa điểm chính thức.

Tổng thống Ukraine đề cập nếu không thể tổ chức cuộc gặp tại Abu Dhabi, các bên vẫn có thể làm việc ở Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ, những địa điểm từng là nơi tổ chức đàm phán trước đây. Lãnh đạo Ukraine nêu thêm khung thời gian đàm phán nhiều khả năng rơi vào ngày 5 - 8.3. Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 2.3 nêu rõ việc tiếp tục đàm phán cũng là để đảm bảo lợi ích của Moscow.