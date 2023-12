Một trong những quan chức an ninh hàng đầu của Ukraine đã rút lại tuyên bố do chính ông đưa ra rằng cơ quan tình báo của nước này (SBU) có đầy rẫy điệp viên do Nga cài cắm.

Sau khi tuyên bố này được báo The Times của Anh đăng tải hôm 27.11 ông Oleksiy Danilov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, nói ông đã bị hiểu sai và SBU thật ra đã loại bỏ những kẻ gián điệp.

SBU đã có sự thay đổi lãnh đạo vào tháng 7.2022 khi Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng cơ quan này cần phải "thay máu" vì hành vi phản quốc tràn lan trong hàng ngũ. Người đứng đầu SBU hiện tại, ông Vasily Malyuk, cũng là thành viên của hội đồng an ninh Ukraine mà ông Danilov nằm trong đội ngũ lãnh đạo.

Theo The Times, ông Danilov tuyên bố rằng số điệp viên Nga trong SBU đều là di sản từ thời Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych. Tờ báo Anh dẫn lời ông nói số điệp viên này sau thời gian "án binh bất động" nay đã được kích hoạt để lật đổ ông Zelensky.

Tuy nhiên, ông Danilov sau đó nói với tờ Ukrainskaya Pravda tờ báo Anh đã hiểu sai ý ông, và các đặc vụ ngầm không thuộc SBU. Theo báo Ukrainskaya Pravda, SBU cũng cho rằng lời của ông Danilov đã bị hiểu sai.

Trong cuộc phỏng vấn với The Times, ông Danilov tuyên bố rằng Moscow thông qua các điệp viên đang tìm cách "tổ chức các cuộc biểu tình phản chiến" ở Ukraine và đưa ra "câu chuyện sai sự thật" về căng thẳng giữa giới lãnh đạo dân sự và quân sự của Ukraine.

Đầu tháng 10, chỉ huy quân đội hàng đầu của Ukraine Valery Zaluzhny đã công khai mâu thuẫn với Tổng thống Zelensky khi mô tả tình hình ở tiền tuyến là "bế tắc". Sau đó, tổng thống đã cảnh báo các chỉ huy quân sự không nên can thiệp vào chính trị quốc gia.

Ông Zelensky cũng tuyên bố rằng một âm mưu của Nga đang được tiến hành nhằm làm suy yếu vị trí của ông thông qua các cuộc biểu tình rầm rộ.

Hồi tháng 10, The Washington Post đã đăng một câu chuyện chi tiết về ảnh hưởng của Mỹ đối với các lực lượng đặc biệt của Ukraine. Báo cáo cho biết kể từ năm 2015, CIA đã đầu tư hàng chục triệu USD để biến họ "thành những đồng minh mạnh mẽ chống lại Moscow".

Các điệp viên Mỹ coi SBU là một rủi ro an ninh và xây dựng một ban giám đốc hoàn toàn mới, còn cơ quan tình báo quân sự HUR được xây dựng lại từ đầu.