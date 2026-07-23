Ukraine ra mắt ‘khắc tinh’ diệt UAV phản lực Geran của Nga

Tin liên quan Ukraine có Tổng tư lệnh mới sau làn sóng phản đối miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cách chức Tổng tư lệnh quân đội Oleksandr Syrskyi sau khi người dân biểu tình nhiều ngày phản đối việc miễn nhiệm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov. Máy tính 50 USD giúp UAV Nga vượt nhiễu tấn công mục tiêu Ukraine Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề UAV UKRAINE máy bay không người lái SKYFALL Trung Đông Moscow Iran nga Kyiv châu Âu Washington UAV P1-SUN JetKiller UAV Shahed Động cơ phản lực xung đột Nga-Ukraine Mỹ Lầu năm góc xuất khẩu vũ khí
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