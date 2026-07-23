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Ukraine ra mắt ‘khắc tinh’ diệt UAV phản lực Geran của Nga
Video Thế giới

Ukraine ra mắt ‘khắc tinh’ diệt UAV phản lực Geran của Nga

Trúc Huỳnh - Khánh An

UAV P1-SUN JetKiller của Ukraine có tốc độ lên tới 370 km/giờ và tầm bay lên tới 30 km/giờ, hoạt động ở độ cao lên tới 9.000 m và có thể bay liên tục trong 15 phút.

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