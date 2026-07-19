Máy tính 50 USD giúp UAV Nga vượt nhiễu tấn công mục tiêu Ukraine

Máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đang gây nhiều thiệt hại cho các tàu Nga đi lại trên biển Azov và biển Đen. Nhưng theo trang Euromaidan Press của Ukraine, phía Nga cũng đang tiến hành cuộc chiến trên biển với việc điều động các UAV Geran được tăng cường năng lực nhờ một bổ sung rẻ tiền.

Các UAV Geran-4 Seeker đang tấn công các cảng của Ukraine kết hợp động cơ phản lực, điều khiển vô tuyến dạng lưới và hệ thống nhắm mục tiêu bằng thị giác máy tính được điều khiển bởi Raspberry Pi - loại máy tính dành cho người đam mê điện tử giá 50 USD, mà nhiều học sinh sử dụng để chế tạo robot.

Theo Euromaidan Press, Geran-4 Seeker hiện là những máy bay không người lái tấn công tự sát tốt nhất trong kho vũ khí của Nga, và là nguyên nhân gây lo ngại ở Kyiv khi các chiến dịch chống vận tải biển của Ukraine và Nga leo thang.

Trong khi các UAV tấn công của Ukraine có thể truy cập vào các thiết bị đầu cuối vệ tinh Starlink, Nga không có lợi thế này. Để điều hướng đến một cảng của Ukraine trong điều kiện chiến tranh điện tử dày đặc của Ukraine, UAV Nga cần có hệ thống liên lạc dự phòng và khả năng tự chủ thiết bị đầu cuối.

Một binh sĩ thuộc đơn vị phòng không của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 24 thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine chuẩn bị máy bay không người lái đánh chặn P1-Sun FPV để phóng gần tiền tuyến, tại vùng Donetsk (Ukraine), ngày 26.4.2026 ẢNH: REUTERS

UAV Geran-4 dài 3,5 mét có cả hai yếu tố này, nhờ vào modem vô tuyến dạng lưới - kết nối với các máy bay không người lái khác để tạo thành một mạng lưới điều khiển mạnh mẽ - và máy vi tính Raspberry Pi chạy phần mềm thị giác máy tính. Sau khi người điều khiển chọn và khóa mục tiêu, Raspberry Pi điều khiển cuộc tấn công, giữ vững mục tiêu. Nhờ đó, UAV vẫn có thể đánh chính xác cho dù phía Ukraine có gây nhiễu, làm gián đoạn liên lạc vô tuyến của người điều khiển trong những giây cuối cùng.

Tàu thuyền không phải là mục tiêu duy nhất trong tầm ngắm của Geran-4. Theo Euromaidan Press, loại UAV này cũng đã tấn công hai máy bay chiến đấu Mikoyan MiG-29 của không quân Ukraine trên mặt đất tại sân bay Voznesensk ở miền nam Ukraine vào hoặc trước ngày 27.6.

Trong khi các máy bay Geran đời đầu sử dụng động cơ cánh quạt, chỉ bay với tốc độ 340 km/giờ, thì Geran-4 sử dụng động cơ phản lực có thể bay với tốc độ 500 km/giờ hoặc nhanh hơn, gây rất nhiều khó khăn cho phòng không Ukraine trong việc ngăn chặn.