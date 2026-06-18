Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

FBI chặn âm mưu dùng UAV tấn công sự kiện UFC

Trí Đỗ
Trí Đỗ
Nhà chức trách Mỹ đã ngăn chặn một âm mưu tấn công sự kiện võ thuật UFC Freedom 250 được tổ chức tại Nhà Trắng cuối tuần qua.

Theo AFP ngày 17.6 dẫn các tài liệu tòa án Mỹ, những người bị cáo buộc tham gia vụ việc đã thảo luận kế hoạch sử dụng máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ tại sự kiện, sau đó tấn công đám đông trong lúc hỗn loạn. Fox News đưa tin 5 người đã bị bắt tại nhiều địa điểm trên khắp nước Mỹ và đối mặt cáo buộc âm mưu giết người, cùng một số tội danh khác. Các nhà điều tra cũng xác định 23 người trong một "mạng lưới những kẻ chủ mưu tiềm năng".

FBI chặn âm mưu dùng UAV tấn công sự kiện UFC - Ảnh 1.

Hai võ sĩ trên võ đài tại sự kiện UFC Freedom 250 tại Nhà Trắng ngày 14.6

ẢNH: AP

Theo tài liệu tòa án, lực lượng chức năng đã thu giữ súng, đạn dược và các tin nhắn mã hóa liên quan các nghi phạm. Cơ quan thực thi pháp luật cho biết một số người có liên quan các thuyết âm mưu cực đoan và từng đưa ra những phát ngôn bài Do Thái. Cuộc điều tra hiện vẫn tiếp diễn.

Sự kiện UFC diễn ra ngày 14.6 tại bãi cỏ phía nam Nhà Trắng, với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Phó tổng thống JD Vance và hàng nghìn người hâm mộ. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 16.6, ông Vance cho biết ông vừa được thông tin về vụ việc. Phó tổng thống Mỹ mô tả đây là một "âm mưu khủng bố được phối hợp", nhưng không cung cấp thêm chi tiết về danh tính hay động cơ của các nghi phạm.

Tin liên quan

Cựu Giám đốc FBI bị truy tố về bài đăng '86 47'

Cựu Giám đốc FBI bị truy tố về bài đăng '86 47'

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche ngày 28.4 thông báo truy tố cựu Giám đốc FBI James Comey với 2 tội danh.

Nghi phạm bắt giữ 10 con tin ở California bị FBI bắn chết

FBI phá âm mưu tấn công sự kiện UFC tại Nhà Trắng

Khám phá thêm chủ đề

FBI UAV UFC Nhà Trắng Tổng thống Mỹ Donald Trump
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận