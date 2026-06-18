FBI chặn âm mưu dùng UAV tấn công sự kiện UFC

Theo AFP ngày 17.6 dẫn các tài liệu tòa án Mỹ, những người bị cáo buộc tham gia vụ việc đã thảo luận kế hoạch sử dụng máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ tại sự kiện, sau đó tấn công đám đông trong lúc hỗn loạn. Fox News đưa tin 5 người đã bị bắt tại nhiều địa điểm trên khắp nước Mỹ và đối mặt cáo buộc âm mưu giết người, cùng một số tội danh khác. Các nhà điều tra cũng xác định 23 người trong một "mạng lưới những kẻ chủ mưu tiềm năng".

Hai võ sĩ trên võ đài tại sự kiện UFC Freedom 250 tại Nhà Trắng ngày 14.6 ẢNH: AP

Theo tài liệu tòa án, lực lượng chức năng đã thu giữ súng, đạn dược và các tin nhắn mã hóa liên quan các nghi phạm. Cơ quan thực thi pháp luật cho biết một số người có liên quan các thuyết âm mưu cực đoan và từng đưa ra những phát ngôn bài Do Thái. Cuộc điều tra hiện vẫn tiếp diễn.

Sự kiện UFC diễn ra ngày 14.6 tại bãi cỏ phía nam Nhà Trắng, với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Phó tổng thống JD Vance và hàng nghìn người hâm mộ. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 16.6, ông Vance cho biết ông vừa được thông tin về vụ việc. Phó tổng thống Mỹ mô tả đây là một "âm mưu khủng bố được phối hợp", nhưng không cung cấp thêm chi tiết về danh tính hay động cơ của các nghi phạm.