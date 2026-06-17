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Thế giới

FBI phá âm mưu tấn công sự kiện UFC tại Nhà Trắng

Vi Trân
Vi Trân
Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã ngăn chặn âm mưu tấn công sự kiện võ thuật UFC tại Nhà Trắng và truy tố nhiều đối tượng.

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 16.6 thông báo đã truy tố 5 người đàn ông liên quan âm mưu tấn công nhằm ám sát các quan chức chính phủ và các khách mời tại sự kiện UFC Freedom 250 ở Nhà Trắng hôm 14.6, theo tờ The Guardian.

FBI phá âm mưu tấn công sự kiện UFC tại Nhà Trắng- Ảnh 1.

Võ đài được dựng ngay bên ngoài Nhà Trắng để tổ chức các trận đấu trong nhiều ngày

ẢNH: REUTERS

Võ đài đã được dựng lên trong khuôn viên Nhà Trắng để tổ chức các trận đấu thuộc khuôn khổ Giải vô địch võ thuật tổng hợp (UFC) nhằm kỷ niệm 250 năm quốc khánh Mỹ. Tổng thống Donald Trump cùng nhiều quan chức cấp cao đã dự khán các trận đấu vào hôm 14.6, cũng là dịp sinh nhật 80 tuổi của nhà lãnh đạo, và cũng có mặt vào ngày 15.6.

FBI cho biết đã bắt giữ những đối tượng trên vào cuối tuần qua tại các bang Ohio, Missouri, Nebraska và California. Năm người này bị cáo buộc âm mưu thực hiện một vụ việc gây thương vong lớn, lên kế hoạch sử dụng máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ để tấn công. Các bị can còn chuẩn bị dùng súng trường bắn tỉa để ám sát các mục tiêu giá trị cao trong lúc hỗn loạn.

FBI phá âm mưu tấn công sự kiện UFC tại Nhà Trắng- Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania tại sự kiện UFC hôm 15.6

ẢNH: REUTERS

Danh tính của các bị can đã được công bố và nhóm có độ tuổi từ 19 - 32. Trong số đó, người nhỏ tuổi nhất là Tycen Proper, sống tại thành phố Danville, bang Ohio. Hồ sơ tòa án cho thấy mẹ của thanh niên này đã gọi điện báo cảnh sát vào ngày 10.6 vì lo ngại về hành vi của con, việc người này mua súng và thiết bị liên lạc từ trên mạng.

Theo cáo trạng, Proper khai đã liên lạc với người bán từ tháng 3. Người mẹ cho biết những người đó tự xưng là cựu quân nhân và theo Cơ Đốc giáo.

FBI phá âm mưu tấn công sự kiện UFC tại Nhà Trắng- Ảnh 3.

Khẩu súng của một trong những bị can được FBI tịch thu

ẢNH: REUTERS

Proper khai báo với cơ quan điều tra rằng thành viên của nhóm người trên mạng đó tin rằng nước Mỹ đang đi sai đường. Một số người không muốn nhìn thấy những người liên quan với tội phạm ấu dâm Jeffrey Epstein điều hành đất nước.

"Theo Proper, cuộc tấn công này được thiết kế để 'khởi động' một cuộc cách mạng tại Mỹ", cáo trạng đối với bị can nêu.

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