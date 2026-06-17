Mỹ áp dụng chiến thuật của Iran để đưa dầu qua eo biển Hormuz?

Reuters ngày 16.6 dẫn nhiều nguồn thạo tin cho biết hàng loạt vụ chuyển dầu từ tàu sang tàu đã âm thầm diễn ra quanh eo biển Hormuz dưới sự giám sát và hỗ trợ của quân đội Mỹ. Hoạt động này được cho là nhằm mục đích giúp khôi phục nguồn dầu mỏ từ vùng Vịnh ra thế giới trước thách thức từ Iran.

Ảnh vệ tinh chụp ngày 9.6 cho thấy hai tàu dầu đậu sát nhau ở ngoài khơi Sohar (Oman) ẢNH: REUTERS

Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz từ khi xung đột với Mỹ và Israel bùng phát hồi cuối tháng 2 và bắt tàu thuyền thương mại phải di chuyển theo sự hướng dẫn của nước này. Iran cũng thành lập Cục quản lý eo biển vịnh Ba Tư nhằm quản lý eo biển Hormuz và cảnh báo tàu thuyền không tuân theo mệnh lệnh sẽ đối diện nguy cơ bị tấn công.

Theo Reuters, hoạt động chuyển dầu được quân đội Mỹ đảm bảo từ đầu tháng 5. Tính đến nay, ít nhất 116 tàu đã tham gia, theo ước tính của hãng tin này dựa trên dữ liệu hàng hải và hình ảnh vệ tinh.

Đầu tiên, các tàu chở dầu từ vùng Vịnh sẽ di chuyển đến một điểm tập kết gần eo biển Hormuz. Kế đó, các tàu sẽ tắt thiết bị phát tín hiệu và hạn chế bật đèn, lần lượt di chuyển với khoảng cách khoảng 3.000 - 4.000 m.

Các cặp tàu dầu đậu ngoài khơi Sohar (Oman) ngày 9.6 ẢNH: REUTERS

Khi đi qua eo biển, ngoài khu vực mà Iran tuyên bố kiểm soát, các tàu này sẽ gặp những tàu dầu trống đang đợi sẵn để chuyển dầu. Có 2 điểm tập kết chính là ở ngoài khơi thành phố Fujairah (UAE) và cảng Sohar (Oman).

Việc chuyển dầu mất từ 24 - 40 giờ. Sau khi hoàn tất, tàu trống quay lại vùng Vịnh còn tàu nhận dầu, thường là các tàu chở dầu thô siêu lớn (VLCC), sẽ đi ra ngoài.

Tính từ đầu tháng 5 đến ngày 11.6, ước tính ít nhất 90 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm xăng dầu đã được đưa đi bằng hoạt động này, theo Reuters. Khối lượng này là còn rất nhỏ so với mức trước xung đột, thời điểm có trung bình khoảng 20 triệu thùng dầu đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày.

Các tàu dầu đậu sát nhau ngoài khơi Fujairah (UAE) ngày 6.6 ẢNH: REUTERS

Chiến thuật chuyển dầu từ tàu sang tàu này được cho là đã được Iran áp dụng trong nhiều năm nhằm né tránh lệnh cấm vận đối với nước này. Tehran chưa bình luận về thông tin này.

Theo các nguồn tin của Reuters, hoạt động này được quân đội Mỹ kiểm soát hoàn toàn và hỗ trợ giám sát trên không, kiểm tra và theo dõi việc tuân thủ.

Chiếc trực thăng Apache bị Iran bắn rơi hôm 9.6 cũng được cho là liên quan chiến dịch vận chuyển dầu này. Hình ảnh vệ tinh cho thấy có 6 cặp tàu dầu xuất hiện trong cùng một khu vực ngoài khơi cảng Sohar vào ngày chiếc Apache bị bắn hạ.

Một quan chức quốc phòng Mỹ tuyên bố lực lượng Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) không tham gia hoạt động chuyển dầu từ tàu sang tàu nào. Hôm 10.6, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng quân đội Mỹ đã bí mật giúp 200 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz và hơn 100 triệu thùng dầu được vận chuyển qua eo biển này.