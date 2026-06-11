Ông Trump hé lộ nhiệm vụ bí mật giúp hơn 100 triệu thùng dầu qua eo biển Hormuz

"Nỗ lực cực kỳ thành công này là do Mỹ kiểm soát eo biển Hormuz - không phải Iran. Quân đội của họ bị đánh bại, và nền kinh tế của họ bị suy sụp", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social, theo Đài CNBC.

Ông Trump còn cho rằng hoạt động này đã giữ giá dầu ở mức khoảng 90 USD/thùng thay vì tăng trên 200 USD.

Nhiều tàu neo đậu tại eo biển Hormuz vào ngày 8.6 Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước xung đột, theo bà Helima Croft, đứng đầu chiến lược hàng hóa toàn cầu tại ngân hàng RBC Capital Markets.

Khoảng 20% nguồn cung cung xăng dầu toàn cầu, tương đương 20 triệu thùng/ngày, đi qua eo biển Hormuz trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào ngày 28.2. Giao thông qua eo biển này sụt giảm sau khi Iran trả đũa bằng cách tấn công tàu bè và gần như đóng cửa tuyến đường biển này.

Trong tháng trước, Tổng thống Trump tuyên bố nhưng sau đó đột ngột dừng một nhiệm vụ mang tên Dự án Tự do nhằm tìm cách hộ tống các tàu chở dầu mắc kẹt ở vịnh Ba Tư. Các quan chức Mỹ sau đó hé lộ rằng Hải quân Mỹ đang âm thầm hỗ trợ các tàu đi qua eo biển Hormuz nhưng không tiết lộ quy mô của hoạt động này, theo CNBC News.

Vào tuần trước, một quan chức quốc phòng nói với CNBC rằng lực lượng Mỹ không hộ tống các tàu, nhưng cho hay quân đội đang liên lạc và phối hợp với các tàu tìm cách đi qua eo biển Hormuz một cách tự do và an toàn.

Ông Trump tiết lộ việc quân đội Mỹ đã bí mật giúp 200 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz trước khi quân đội Mỹ tiến hành đợt tấn công mới nhắm vào Iran vào sáng sớm nay 11.6 (theo giờ Việt Nam).

Bộ chỉ huy quân sự Iran tuyên bố đã đáp trả cuộc tấn công mới của Mỹ và họ sẽ nhắm mục tiêu vào bất kỳ tàu nào đi qua eo biển Hormuz, sau khi tấn công 2 tàu đang cố gắng đi qua tuyến đường thủy chiến lược này, theo AFP.

Lực lượng hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran còn tuyên bố "2 tàu cố gắng đi qua eo biển Hormuz trái phép đã bị bắn trúng", theo truyền thông Iran.

Lực lượng Houthi ở Yemen có làm tê liệt thị trường năng lượng?

Truyền thông nhà nước Iran còn đưa tin các tàu Mỹ gần eo biển Hormuz đã bị tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái do lực lượng vũ trang Iran phóng.

Trong khi đó, USCENTCOM khẳng định không có tàu chiến nào của Mỹ bị tấn công ở eo biển Hormuz và các tàu thương mại cũng tiếp tục đi qua eo biển Hormuz, theo Reuters.