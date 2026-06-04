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Thế giới

Nghi phạm bắt giữ 10 con tin ở California bị FBI bắn chết

Khánh An
Khánh An
04/06/2026 11:54 GMT+7

Cảnh sát cho biết nghi phạm bắt giữ 10 con tin ở California bị FBI bắn chết, sau 16 giờ đối đầu căng thẳng với lực lượng chức năng, trong khi tất cả con tin đều an toàn.

Nghi phạm bắt giữ 10 con tin ở California bị FBI bắn chết - Ảnh 1.

Các đặc vụ FBI tại khu vực hiện trường

ẢNH: AP

Hãng AP ngày 4.6 đưa tin một người đàn ông đã bị các đặc vụ Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) bắn chết, sau khi người này bắt giữ 10 con tin bên trong một tòa nhà văn phòng ở bang California và cảnh báo đã buộc chất nổ vào người mình cùng một số con tin.

Lực lượng chức năng đột kích vào tòa nhà ở trung tâm thành phố Bakersfield vào rạng sáng 3.6 (giờ địa phương), kết thúc cuộc đối đầu kéo dài gần 16 giờ, sau khi nghi phạm đã trói một nửa số con tin.

Các con tin là nhân viên của Sở Giáo dục hạt Kern được tìm thấy an toàn bên trong tòa nhà, phó cảnh sát trưởng Bakersfield Jeremy Blakemore cho biết.

"Suốt đêm qua, gia đình họ liên tục tự hỏi liệu có còn được gặp lại họ hay không, chúng tôi rất biết ơn về kết quả này", ông Blakemore phát biểu trong một cuộc họp báo.

Nghi phạm được xác định là Anthony Scott Searles-Harris (41 tuổi) bị bắn chết vào khoảng 4 giờ 20 ngày 3.6, theo đặc vụ Sid Patel phụ trách văn phòng FBI tại Sacramento. Cơ quan chức năng cho biết nghi phạm Searles-Harris là một cựu chiến binh bị sa thải, có tiền án tiền sự.

Nghi phạm này bị cho là đã mang theo chất nổ và cố thủ trên tầng hai của tòa nhà, nơi đặt văn phòng giám đốc sở giáo dục của hạt.

Dù cơ quan chức năng từ chối thảo luận chi tiết về cách kết thúc vụ đối đầu hoặc động cơ của hung thủ, ông Blakemore cho biết hung thủ đã yêu cầu tài liệu từ một vụ án trước đó.

"Ông ta có những lo ngại liên quan đến cách xử lý vụ án trước đây của mình và hậu quả của vụ đó, bản án và những vấn đề tương tự", ông Blakemore cho biết.

Vụ đối đầu bắt đầu vào đầu giờ chiều 2.6, khi cảnh sát nhận được cuộc gọi báo có đe dọa đánh bom tại tòa nhà trên. Đội đàm phán của sở cảnh sát đã nói chuyện với nghi phạm Searles-Harris qua điện thoại. Ông ta đã thả hai con tin vào cùng ngày.

Lực lượng chức năng đã sơ tán các tòa nhà gần đó, bao gồm tòa thị chính và trụ sở cảnh sát chỉ cách đó một dãy nhà.

Hơn 100 nhân viên FBI đã được điều động, bao gồm hai đội SWAT, các chuyên gia xử lý bom và các đội đàm phán, ông Patel cho biết.

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