Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
UAV tự sát Geran-4 của Nga có gì đặc biệt?
Video Thế giới

UAV tự sát Geran-4 của Nga có gì đặc biệt?

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
26/05/2026 20:44 GMT+7

Ukraine cho biết Nga đã bắt đầu sử dụng một loại máy bay không người lái (UAV) tấn công chạy bằng động cơ phản lực mới. Động thái này nhằm đáp trả các UAV đánh chặn của Ukraine, vốn ngày càng trở nên hiệu quả hơn trong chiến đấu.

Nga thường xuyên sử dụng các UAV động cơ cánh quạt có tên Geran-2 - dựa trên mẫu Shahed của Iran - để tấn công các mục tiêu ở Ukraine. Tuy nhiên, Moscow cũng đã phát triển các biến thể nhanh hơn được trang bị động cơ phản lực, được gọi là Geran-3, Geran-4 và Geran-5. Trong đó, dòng Geran-3 đã ra mắt trong chiến đấu vào năm ngoái.

Hôm 25.5, Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) cho biết Nga đã bắt đầu sử dụng Geran-4 mới hơn trong các cuộc tấn công trong tháng này “như một biện pháp đối phó với hiệu quả của các máy bay không người lái đánh chặn” của Kyiv.

Các UAV đánh chặn giá rẻ là một công cụ quan trọng trong hệ thống vũ khí phòng không của Ukraine khi nước này phải đối mặt với các cuộc oanh tạc ngày càng gia tăng của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Mykhailo Fedorov, mới đây cho biết số lượng máy bay loại Geran bị bắn hạ bằng UAV đánh chặn đã tăng gấp đôi kể từ đầu năm.

Các UAV đánh chặn được trang bị đầu đạn nhỏ và tiêu diệt mục tiêu bằng cách va chạm hoặc phát nổ gần mục tiêu. Nhưng chúng chủ yếu được thiết kế để đối phó với Geran-2, có thể đạt tốc độ 185 km/h, chứ không phải các biến thể nhanh hơn.

Theo tình báo Ukraine, mẫu Geran-4 của Nga được trang bị động cơ phản lực turbo do Trung Quốc sản xuất và có thể bay với tốc độ lên tới 500 km/h, ở độ cao 5.000 mét, với tầm tấn công 450 km.

Cơ quan Nghiên cứu Quân sự Ukraine cho biết Geran-4 có khung máy bay được cải tiến, cấu trúc được gia cố chắc chắn hơn và động cơ cung cấp lực đẩy lớn hơn so với các phiên bản tiền nhiệm. Thiết kế này giúp nâng cao khả năng cơ động.

Cả Bộ Quốc phòng Nga và Đại sứ quán Nga tại Mỹ đều không trả lời yêu cầu bình luận về đánh giá trên.

Máy bay không người lái phản lực của Nga chưa được sử dụng rộng rãi trong chiến đấu như Geran-2 chạy bằng cánh quạt, mặc dù Moscow đã mở rộng cơ sở hạ tầng để hỗ trợ việc phóng UAV mới tại nhiều căn cứ không quân khác nhau.

Ông Serhii Beskrestnov, cố vấn của Bộ Quốc phòng Ukraine, cho biết Nga đã sử dụng cả Geran-3 và Geran-4 để tấn công Kyiv trong một cuộc oanh tạc lớn vào cuối tuần qua.

Ukraine: Nga đang sử dụng UAV tấn công chạy bằng động cơ phản lực mới - Ảnh 1.

Một trung tâm thương mại tại Kyiv (Ukraine) bị tàn phá sau cuộc không kích bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga, ngày 25.5.2026

ẢNH: REUTERS

Ukraine cũng đã phát tín hiệu cho thấy đang chuẩn bị đối phó với việc Nga gia tăng sử dụng máy bay không người lái phản lực. Ví dụ, các nhà sản xuất UAV đánh chặn cho biết đang phát triển các mẫu nhanh hơn để truy đuổi các máy bay Geran mới hơn.

Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov nói với các phóng viên rằng Ukraine đang tập trung vào việc phát triển kho dự trữ tên lửa đánh chặn giá rẻ “để chuẩn bị cho sự xuất hiện của máy bay không người lái phản lực”, và Kyiv đã bắt đầu thử nghiệm.

Ông cho biết Ukraine đặt mục tiêu mở rộng sản xuất và xây dựng kho dự trữ trước mùa thu, vì Nga thường tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trong những tháng lạnh hơn.

Sự trỗi dậy của máy bay không người lái đánh chặn, tiếp theo là sự ra mắt của máy bay không người lái phản lực Geran, và việc Ukraine phát triển các tên lửa giá rẻ để đáp trả, đã trở thành xu hướng trong suốt cuộc xung đột, nơi một bên đưa ra công nghệ mới buộc bên kia phải thích nghi và đối phó.

Tin liên quan

Anh, Pháp không đồng ý tăng viện trợ NATO cho Ukraine?

Anh, Pháp không đồng ý tăng viện trợ NATO cho Ukraine?

Theo tờ The Telegraph ngày 24.5, Anh và Pháp được cho là cùng ba quốc gia khác đã bác bỏ đề xuất của NATO về việc chi 0,25% GDP để viện trợ quân sự cho Ukraine.

Khám phá thêm chủ đề

nga UKRAINE UAV UAV đánh chặn UAV tấn công máy bay không người lái xung đột Nga-Ukraine Moscow Kyiv Bộ Quốc phòng Nga Bộ Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov UAV động cơ cánh quạt UAV động cơ phản lực UAV Geran-2 UAV Geran-5 UAV tự sát
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận