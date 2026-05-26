UAV tự sát Geran-4 của Nga có gì đặc biệt?

Nga thường xuyên sử dụng các UAV động cơ cánh quạt có tên Geran-2 - dựa trên mẫu Shahed của Iran - để tấn công các mục tiêu ở Ukraine. Tuy nhiên, Moscow cũng đã phát triển các biến thể nhanh hơn được trang bị động cơ phản lực, được gọi là Geran-3, Geran-4 và Geran-5. Trong đó, dòng Geran-3 đã ra mắt trong chiến đấu vào năm ngoái.

Hôm 25.5, Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) cho biết Nga đã bắt đầu sử dụng Geran-4 mới hơn trong các cuộc tấn công trong tháng này “như một biện pháp đối phó với hiệu quả của các máy bay không người lái đánh chặn” của Kyiv.

Các UAV đánh chặn giá rẻ là một công cụ quan trọng trong hệ thống vũ khí phòng không của Ukraine khi nước này phải đối mặt với các cuộc oanh tạc ngày càng gia tăng của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Mykhailo Fedorov, mới đây cho biết số lượng máy bay loại Geran bị bắn hạ bằng UAV đánh chặn đã tăng gấp đôi kể từ đầu năm.

Các UAV đánh chặn được trang bị đầu đạn nhỏ và tiêu diệt mục tiêu bằng cách va chạm hoặc phát nổ gần mục tiêu. Nhưng chúng chủ yếu được thiết kế để đối phó với Geran-2, có thể đạt tốc độ 185 km/h, chứ không phải các biến thể nhanh hơn.

Theo tình báo Ukraine, mẫu Geran-4 của Nga được trang bị động cơ phản lực turbo do Trung Quốc sản xuất và có thể bay với tốc độ lên tới 500 km/h, ở độ cao 5.000 mét, với tầm tấn công 450 km.

Cơ quan Nghiên cứu Quân sự Ukraine cho biết Geran-4 có khung máy bay được cải tiến, cấu trúc được gia cố chắc chắn hơn và động cơ cung cấp lực đẩy lớn hơn so với các phiên bản tiền nhiệm. Thiết kế này giúp nâng cao khả năng cơ động.

Cả Bộ Quốc phòng Nga và Đại sứ quán Nga tại Mỹ đều không trả lời yêu cầu bình luận về đánh giá trên.

Máy bay không người lái phản lực của Nga chưa được sử dụng rộng rãi trong chiến đấu như Geran-2 chạy bằng cánh quạt, mặc dù Moscow đã mở rộng cơ sở hạ tầng để hỗ trợ việc phóng UAV mới tại nhiều căn cứ không quân khác nhau.

Ông Serhii Beskrestnov, cố vấn của Bộ Quốc phòng Ukraine, cho biết Nga đã sử dụng cả Geran-3 và Geran-4 để tấn công Kyiv trong một cuộc oanh tạc lớn vào cuối tuần qua.

Một trung tâm thương mại tại Kyiv (Ukraine) bị tàn phá sau cuộc không kích bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga, ngày 25.5.2026 ẢNH: REUTERS

Ukraine cũng đã phát tín hiệu cho thấy đang chuẩn bị đối phó với việc Nga gia tăng sử dụng máy bay không người lái phản lực. Ví dụ, các nhà sản xuất UAV đánh chặn cho biết đang phát triển các mẫu nhanh hơn để truy đuổi các máy bay Geran mới hơn.

Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov nói với các phóng viên rằng Ukraine đang tập trung vào việc phát triển kho dự trữ tên lửa đánh chặn giá rẻ “để chuẩn bị cho sự xuất hiện của máy bay không người lái phản lực”, và Kyiv đã bắt đầu thử nghiệm.

Ông cho biết Ukraine đặt mục tiêu mở rộng sản xuất và xây dựng kho dự trữ trước mùa thu, vì Nga thường tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trong những tháng lạnh hơn.

Sự trỗi dậy của máy bay không người lái đánh chặn, tiếp theo là sự ra mắt của máy bay không người lái phản lực Geran, và việc Ukraine phát triển các tên lửa giá rẻ để đáp trả, đã trở thành xu hướng trong suốt cuộc xung đột, nơi một bên đưa ra công nghệ mới buộc bên kia phải thích nghi và đối phó.