Cơ sở hạ tầng vùng Vịnh có tầm ảnh hưởng ra sao trong cuộc chiến Iran?
Trúc Huỳnh
24/03/2026 18:00 GMT+7

Từ điện đến dầu mỏ, các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng của họ. Nếu chúng bị tấn công trong cuộc chiến giữa Israel và Mỹ chống lại Iran thì sẽ dẫn đến tác động ra sao?

Từ các nhà máy điện đến các trạm khử muối nước, cả hai phía trong cuộc xung đột Mỹ-Israel với Iran đều đã đưa ra những lời đe dọa tấn công vào các địa điểm cơ sở hạ tầng trọng yếu ở vùng Vịnh.

Khi nguy cơ dâng cao như vậy, quốc gia nào đang phụ thuộc nhiều nhất vào các cơ sở này?

Nước

Tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), nước khử muối chiếm hơn 80% lượng nước uống. Bahrain cũng phụ thuộc hoàn toàn vào nước khử muối từ năm 2016.

Nhà chức trách cho biết 100% nước ngầm được dành riêng cho các kế hoạch dự phòng.

Còn Qatar hoàn toàn phụ thuộc vào nước khử muối.

Đối với Ả Rập Xê Út, một quốc gia lớn hơn nhiều với trữ lượng nước ngầm tự nhiên lớn hơn, khoảng một nửa nguồn cung cấp nước đến từ nước khử muối tính đến năm 2023.

Điện

Các cuộc tấn công vào hệ thống điện có thể gây tổn hại cho Iran, nhưng đối với các nước láng giềng vùng Vịnh, những cuộc tấn công như vậy có thể gây ra thảm họa vì các nước này tiêu thụ lượng điện năng bình quân đầu người gấp khoảng năm lần so với Iran.

Điện giúp cho các thành phố sa mạc có thể sinh sống được. Và cũng cung cấp năng lượng cho các nhà máy khử muối ở Bahrain và Qatar.

Các mối đe dọa “xóa sổ” mạng lưới điện của Iran cũng sẽ có tác động rất lớn đến người dân nước này.

Dầu khí

Người dân xếp hàng chờ đổ xăng tại Ahmedabad (Ấn Độ), ngày 24.3.2026

Các cuộc tấn công của Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz, nơi vận chuyển 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.

Một số nhà phân tích cho rằng cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay còn nghiêm trọng hơn cả hai cú sốc dầu mỏ những năm 1970 và tình trạng thiếu khí đốt liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine năm 2022 cộng lại.

Ả Rập Xê Út, Iraq và Kuwait đã cắt giảm sản lượng tại các mỏ dầu của mình. Nguyên nhân là do không thể đưa dầu thô lên tàu chở dầu trong khi eo biển vẫn bị đóng cửa.

Các kho chứa đang quá tải, khiến một số nước không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giảm sản lượng. Điều này có nghĩa là xuất khẩu dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) vốn rất quan trọng đối với nền kinh tế các nước vùng Vịnh đang bị mắc kẹt.

Và các nguồn thu phụ thuộc vào dòng chảy xuất khẩu hàng ngày bị gián đoạn.

Eo biển này cũng vận chuyển khoảng 1/5 lượng khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, phần lớn đến từ Qatar, nước xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới.

Tin liên quan

Israel phá cầu ở miền nam Lebanon, bộ trưởng hé lộ ý đồ sáp nhập lãnh thổ

Bộ trưởng Tài chính Israel hôm 23.3 cho biết Israel nên mở rộng biên giới với Lebanon đến tận sông Litani ở sâu bên trong miền nam nước này, trong bối cảnh quân đội Israel ném bom cầu và phá hủy nhà cửa trong khu vực trong một cuộc tấn công quân sự leo thang.

Washington cảnh báo công dân Mỹ trên toàn cầu 'hết sức thận trọng'

