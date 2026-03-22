Iran sẵn sàng hợp tác với IMO cải thiện an ninh hàng hải eo biển Hormuz

Ông Ali Mousavi, đại diện của Iran tại Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO), hôm nay 22.3 tuyên bố Tehran sẵn sàng hợp tác với IMO để cải thiện an ninh hàng hải và bảo vệ các thủy thủ ở vùng Vịnh. Ông nhấn mạnh những tàu không có liên hệ với các kẻ thù của Iran có thể đi qua eo biển Hormuz bằng cách phối hợp về sự sắp xếp an ninh và an toàn với Tehran, theo Reuters.

Các tàu chở hàng ở gần eo biển Hormuz vào ngày 11.3 Ảnh: Reuters

"Ngoại giao vẫn là ưu tiên hàng đầu của Iran. Tuy nhiên, việc chấm dứt hoàn toàn các hành động gây hấn cũng như xây dựng lòng tin và sự tín nhiệm lẫn nhau là điều quan trọng hơn", ông Mousavi nhấn mạnh. Ông khẳng định các cuộc tấn công của Israel và Mỹ nhắm vào Iran là "nguyên nhân gốc rễ của tình hình hiện tại ở eo biển Hormuz".

Ông Mousavi đưa ra tuyên bố trên vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho Iran thời hạn 48 giờ để mở cửa eo biển Hormuz, nếu không sẽ phải đối mặt với tình trạng cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này bị phá hủy.

"Nếu Iran không mở hoàn toàn eo biển Hormuz, không phải đe dọa, trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm này, Mỹ sẽ tấn công và phá hủy các nhà máy điện của họ, bắt đầu với nhà máy lớn nhất trước", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Đáp lại, Bộ chỉ huy tác chiến quân sự của Iran tuyên bố nếu các cơ sở của nước này bị tấn công, "toàn bộ cơ sở hạ tầng năng lượng, công nghệ thông tin và khử muối thuộc về Mỹ" trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu, theo AFP.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chống lại Iran vào ngày 28.2, Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz để trả đũa, khiến những quốc gia phụ thuộc vào tuyến vận chuyển này phải tìm kiếm các tuyến đường thay thế và sử dụng đến nguồn dự trữ. Khoảng 20% lượng dầu thô và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới đi qua eo biển Hormuz trong lúc bình thường.

Việc nguồn cung từ vùng Vịnh bị gián đoạn đã khiến giá nhiên liệu tăng vọt trên toàn thế giới, đe dọa các chính phủ với tình trạng lạm phát lan rộng nếu cuộc xung đột kéo dài.

Trước tình hình này, tổng cộng 22 quốc gia, trong đó có Anh, Pháp, Ý, Đức, Hàn Quốc, Úc, UAE và Bahrain, hôm 21.3 đã lên án việc "lực lượng Iran đóng cửa trên thực tế eo biển Hormuz", theo AFP.