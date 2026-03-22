Tên lửa Iran tấn công 2 thị trấn, hệ thống phòng không Israel không ngăn được

Tên lửa của Iran trong cuộc tấn công nói trên đã đánh trúng mặt tiền các tòa nhà dân cư và tạo ra những hố sâu trên mặt đất ở 2 thị trấn Arad và Dimona của Israel.

Lực lượng cứu hộ thông báo 75 người bị thương ở thị trấn Arad, trong đó có 10 người bị thương nặng, chỉ vài giờ sau khi 33 người bị thương ở Dimona gần đó, theo AFP.

Lực lượng cứu hộ ngày 22.3 kiểm tra hiện trường vụ tấn công bằng tên lửa của Iran ở thị trấn Arad của Israel Ảnh: AFP

Lực lượng cứu hỏa địa phương cho hay có thiệt hại trên diện rộng ở Arad, với 3 tòa nhà bị ảnh hưởng và một đám cháy bùng phát tại một trong số tòa nhà đó.

Các hoạt động cứu hộ ở Arad diễn ra không lâu sau những cảnh tượng tương tự ở Dimona, cách đó khoảng 25 km về phía tây nam. Một số hình ảnh từ hiện trường cho thấy một hố lớn khoét sâu xuống đất bên cạnh những đống đổ nát và kim loại biến dạng.

Cuộc tấn công bằng tên lửa vào Dimona, nơi có một cơ sở hạt nhân, là một phản ứng đối với cuộc tấn công trước đó vào cơ sở hạt nhân ở huyện Natanz của Iran, theo Đài truyền hình nhà nước Iran.

Lực lượng cứu hỏa cho hay ở cả Dimona lẫn Arad, các tên lửa đánh chặn đã được phóng nhưng không đánh trúng mục tiêu, dẫn đến hai cú đánh trực diện của tên lửa đạn đạo mang đầu đạn nặng hàng trăm kg.

Quân đội Israel thông báo họ sẽ điều tra vụ việc. "Hệ thống phòng không đã hoạt động nhưng không đánh chặn được tên lửa, chúng tôi sẽ điều tra vụ việc và rút kinh nghiệm", phát ngôn viên quân đội Israel Effie Defrin viết trên mạng xã hội.

Dimona là nơi đặt một cơ sở được cho là sở hữu kho vũ khí hạt nhân duy nhất ở Trung Đông, dù Israel chưa bao giờ thừa nhận sở hữu vũ khí hạt nhân, theo AFP. Israel duy trì chính sách mơ hồ về chương trình hạt nhân của mình, và nhà máy này chính thức tập trung vào nghiên cứu.

Iran đã liên tục phóng loạt tên lửa vào Israel mỗi ngày để trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bắt đầu từ hôm 28.2.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 21.3 tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công Iran và các đồng minh của Tehran sau điều mà ông gọi là một "buổi tối rất khó khăn".