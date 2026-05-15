UAV tự sát phản lực Geran-5 của Nga ra mắt

Theo các đánh giá đã được công bố trước đó của Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR), Nga lần đầu tiên sử dụng loại Geran-5 chống lại Ukraine vào tháng 1.2026.

UAV này có chiều dài khoảng 6 mét với sải cánh khoảng 5,5 mét, kích thước gần giống với một tên lửa hành trình cỡ nhỏ hơn là một loại UAV thông thường kiểu Shahed.

Theo HUR, Geran-5 sử dụng hệ thống định vị vệ tinh Kometa 12 kênh, bộ điều khiển dựa trên Raspberry Pi và các mô-đun liên lạc 3G/4G để xác định mục tiêu và điều khiển. Tình báo Ukraine cũng cho biết máy bay không người lái trên dựa sử dụng một số linh kiện có nguồn gốc từ Mỹ, Đức và Trung Quốc.

Hệ thống này được cho là sử dụng động cơ phản lực Telefly do Trung Quốc sản xuất, tương tự như động cơ được sử dụng trong UAV Geran-3 trước đó nhưng có đặc tính lực đẩy cao hơn.

Tàn tích của một tên lửa hành trình Nga đã bắn trúng một tòa nhà chung cư tại Kyiv (Ukraine), ngày 15.5.2025 ẢNH: REUTERS

Theo ước tính của HUR, máy bay không người lái này mang đầu đạn nặng 90 kg và có tầm bắn khoảng 1.000 km.

Tình báo Ukraine cũng cảnh báo rằng Geran-5 có thể được điều chỉnh để phóng từ các nền tảng trên không, bao gồm cả máy bay Su-25. Hình ảnh được lan truyền trước đó trên mạng cho thấy UAV này được gắn dưới cánh của một chiếc Su-25 của Nga.

Ngoài vai trò tấn công chính, theo đánh giá của HUR, Geran-5 cũng có thể mang tên lửa không đối không dẫn đường hồng ngoại R-73. Cấu hình như vậy có thể cho phép nền tảng này tấn công các mục tiêu trên không và làm phức tạp các nỗ lực đánh chặn của trực thăng hoặc máy bay chiến đấu.

Trước đó, các nhà phân tích Nga cho biết Moscow đã thiết lập cơ sở hạ tầng phóng mới ở vùng Oryol cho các UAV Geran-3, Geran-4 và Geran-5 chạy bằng động cơ phản lực, bao gồm các hệ thống có khả năng đạt tốc độ lên đến 600 km/h và tầm tấn công khoảng 1.000 km.