Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
UAV tự sát phản lực Geran-5 của Nga ra mắt
Video Thế giới

UAV tự sát phản lực Geran-5 của Nga ra mắt

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
15/05/2026 15:38 GMT+7

Nga đã lần đầu tiên công khai giới thiệu máy bay không người lái (UAV) tấn công phản lực mới của mình, Geran-5, trong cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng ở thủ đô Moscow vào ngày 9.5.

Theo các đánh giá đã được công bố trước đó của Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR), Nga lần đầu tiên sử dụng loại Geran-5 chống lại Ukraine vào tháng 1.2026.

UAV này có chiều dài khoảng 6 mét với sải cánh khoảng 5,5 mét, kích thước gần giống với một tên lửa hành trình cỡ nhỏ hơn là một loại UAV thông thường kiểu Shahed.

Theo HUR, Geran-5 sử dụng hệ thống định vị vệ tinh Kometa 12 kênh, bộ điều khiển dựa trên Raspberry Pi và các mô-đun liên lạc 3G/4G để xác định mục tiêu và điều khiển. Tình báo Ukraine cũng cho biết máy bay không người lái trên dựa sử dụng một số linh kiện có nguồn gốc từ Mỹ, Đức và Trung Quốc.

Hệ thống này được cho là sử dụng động cơ phản lực Telefly do Trung Quốc sản xuất, tương tự như động cơ được sử dụng trong UAV Geran-3 trước đó nhưng có đặc tính lực đẩy cao hơn.

Nga công khai UAV phản lực Geran-5, có hình dáng tương tự hệ thống Peklo của Ukraine - Ảnh 1.

Tàn tích của một tên lửa hành trình Nga đã bắn trúng một tòa nhà chung cư tại Kyiv (Ukraine), ngày 15.5.2025

ẢNH: REUTERS

Theo ước tính của HUR, máy bay không người lái này mang đầu đạn nặng 90 kg và có tầm bắn khoảng 1.000 km.

Tình báo Ukraine cũng cảnh báo rằng Geran-5 có thể được điều chỉnh để phóng từ các nền tảng trên không, bao gồm cả máy bay Su-25. Hình ảnh được lan truyền trước đó trên mạng cho thấy UAV này được gắn dưới cánh của một chiếc Su-25 của Nga.

Ngoài vai trò tấn công chính, theo đánh giá của HUR, Geran-5 cũng có thể mang tên lửa không đối không dẫn đường hồng ngoại R-73. Cấu hình như vậy có thể cho phép nền tảng này tấn công các mục tiêu trên không và làm phức tạp các nỗ lực đánh chặn của trực thăng hoặc máy bay chiến đấu.

Trước đó, các nhà phân tích Nga cho biết Moscow đã thiết lập cơ sở hạ tầng phóng mới ở vùng Oryol cho các UAV Geran-3, Geran-4 và Geran-5 chạy bằng động cơ phản lực, bao gồm các hệ thống có khả năng đạt tốc độ lên đến 600 km/h và tầm tấn công khoảng 1.000 km.

Tin liên quan

Nga duyệt binh ở Quảng trường Đỏ, ông Putin ca ngợi quân đội

Nga duyệt binh ở Quảng trường Đỏ, ông Putin ca ngợi quân đội

Nga tổ chức cuộc duyệt binh kỷ niệm 81 năm ngày Chiến thắng phát xít Đức, lần đầu tiên trong gần hai thập niên không có các xe tăng, tên lửa và những vũ khí hạng nặng.

Tình báo Ukraine soi tính năng UAV Geran-5 mới của Nga

Khám phá thêm chủ đề

geran-5 nga UKRAINE UAV máy bay không người lái Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine Moscow trung quốc Linh kiện đầu đạn UAV Geran-3 UAV Geran-5 máy bay Su-25 xung đột Nga-Ukraine UAV Shahed duyệt binh Ngày chiến thắng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận