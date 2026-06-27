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Ukraine ráo riết tung UAV cắt đường, cô lập Crimea
Video Thế giới

Ukraine ráo riết tung UAV cắt đường, cô lập Crimea

Trúc Huỳnh - Vi Trân
Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 660 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea, biển Đen và biển Azov vào rạng sáng 26.6.

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