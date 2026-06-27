Ukraine ráo riết tung UAV cắt đường, cô lập Crimea

Tin liên quan Tổng thống Lukashenko cảnh báo Ukraine không nên lôi kéo Belarus vào xung đột Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 25.6 cho biết ông đã cảnh báo Ukraine không nên tìm cách lôi kéo đất nước ông vào chiến sự khi căng thẳng leo thang giữa hai nước. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề crimea bán đảo Crimea UKRAINE nga cô lập Crimea thiếu hụt nhiên liệu cúp điện Biển Azov KRASNODAR AZOV Moscow Eo biển Kerch biển Đen Cầu Crimea UAV tầm trung UAV tấn công xung đột Nga-Ukraine lực lượng phòng không
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