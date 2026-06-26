Tổng thống Lukashenko cảnh báo Ukraine không nên lôi kéo Belarus vào xung đột

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần cáo buộc Moscow muốn Minsk hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga hơn nữa.

Tuần trước, ông Zelensky đã nâng cao mức độ căng thẳng bằng cách đe dọa vô hiệu hóa các trạm tiếp sóng tín hiệu ở Belarus mà ông cho là đang giúp UAV của Nga tấn công Ukraine. Hôm 24.6, ông Zelensky nói rằng các trạm này đã ngừng hoạt động, mặc dù chưa có xác nhận độc lập nào.

Tổng thống Lukashenko, một đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong một bài phát biểu trên truyền hình hôm 25.6 cho biết các đại diện của ông Zelensky đã đến Minsk gần đây.

Ông Lukashenko cho hay mình đã nói với các đại diện từ Ukraine rằng: “Này các anh, hãy nói với tổng thống của các anh: nếu ông ta nghĩ rằng ông ta có thể nói chuyện với chúng tôi như vậy - và còn lôi kéo chúng tôi vào một cuộc chiến nữa - thì ông ta cần hiểu rằng bản chất của cuộc chiến sẽ thay đổi ngay lập tức”.

Ông Lukashenko nhấn mạnh Belarus không muốn có xung đột quân sự với Ukraine. Không có bình luận ngay lập tức từ Kyiv về phát biểu của ông Lukashenko.

Sau cuộc gặp với người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài của Ukraine, Tổng thống Zelensky đã tiếp tục lặp lại các cáo buộc rằng Belarus đã nâng cấp đường sá ở khu vực biên giới và xây dựng các cơ sở chứa đạn dược và nhiên liệu, và gọi đó là “hạ tầng phục vụ cho hành động gây hấn”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tham dự cuộc họp của Hội đồng Nhà nước Tối cao Liên bang Nga và Belarus tại Moscow, ngày 26.2.2026 ẢNH: REUTERS

Belarus có vị trí chiến lược quan trọng đối với tất cả các bên, là đồng minh thân cận của Moscow và có chung biên giới với Nga, Ukraine và ba quốc gia NATO.

Tầm quan trọng đó đã được nhấn mạnh vào năm ngoái khi Mỹ nối lại liên lạc với tổng thống Belarus sau nhiều năm tránh né, và bắt đầu nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Belarus để đổi lấy việc thả các tù nhân chính trị.

Tuy nhiên, các nhà phân tích chính trị tỏ ra hoài nghi về khả năng Mỹ sẽ thành công trong việc tạo ra sự chia rẽ giữa liên minh Lukashenko-Putin, khi Belarus phụ thuộc vào người láng giềng này.

Trong khi đó, Điện Kremlin hôm 25.6 đã bác bỏ thông tin đăng trên tờ Wall Street Journal cho rằng Nga muốn sử dụng Belarus làm bàn đạp để tăng cường các cuộc tấn công vào Ukraine, và đe dọa cắt giảm hỗ trợ tài chính nếu nước này từ chối.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết báo cáo “không phù hợp với thực tế” và Belarus là “đồng minh thân cận nhất của chúng tôi”.

Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin cho biết chính phương Tây đang kích động căng thẳng. Ông nói: “Tình hình dọc biên giới của chúng tôi cực kỳ bất ổn và đang leo thang. Bên ngoài biên giới, các đội hình quân đội NATO đang được tăng cường, cơ sở hạ tầng đang được nâng cấp, ngân sách quân sự của các nước láng giềng đang mở rộng, và các chính trị gia đang đưa ra những tuyên bố quân sự gay gắt”.

Ông cũng cảnh báo điều mà ông cho là “nỗ lực trắng trợn nhằm lôi kéo Belarus vào cuộc chiến”.