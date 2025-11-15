Ukraine tấn công cảng biển Đen, gây tê liệt cảng dầu mỏ Nga

Các nguồn tin trong ngành cho biết cuộc tấn công buộc hoạt động xuất khẩu dầu phải tạm dừng, tương đương 2,2 triệu thùng/ngày hay 2% nguồn cung toàn cầu.

Giá dầu đã tăng hơn 2% do lo ngại về nguồn cung sau cuộc tấn công.

Giới chức Nga cho biết cuộc tấn công hôm 14.11 cũng đã làm hư hại một con tàu đang neo đậu, các tòa nhà chung cư và một kho chứa dầu ở Novorossiysk, khiến ba thành viên thủy thủ đoàn của tàu bị thương.

Một tòa nhà bị hư hại do cuộc không kích tại Novorossiysk ẢNH: REUTERS

Sự việc này xảy ra sau khi Ukraine vào tháng 8 tăng cường các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu Nga trong nỗ lực làm suy yếu ngân sách quân sự của Moscow.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 14.11 cho biết Kyiv cũng đã bắn tên lửa hành trình tầm xa "Long Neptune" vào các mục tiêu ở Nga vào đêm trước đó, và nói thêm rằng những cuộc tấn công như vậy đang ngày càng thành công hơn. Ông không đề cập đến mục tiêu cụ thể.

Thống đốc vùng Krasnodar cho biết trên mạng xã hội rằng hơn 170 người và 50 thiết bị đã xử lý hậu quả của cuộc tấn công, nhanh chóng dập tắt các đám cháy và hỗ trợ người dân.

Reuters không thể xác minh các thông tin về các cuộc tấn công và chưa có bình luận ngay lập tức từ các quan chức Ukraine.