Ukraine tuyên bố phá hủy tiêm kích MiG-31, radar S-400 Nga ở Crimea
Video Thế giới

Ukraine tuyên bố phá hủy tiêm kích MiG-31, radar S-400 Nga ở Crimea

La Vi
La Vi
19/12/2025 13:47 GMT+7

Ukraine tuyên bố vừa tấn công một căn cứ không quân then chốt của Nga tại Crimea, phá hủy một chiến đấu cơ MiG-31 và các thành phần của tổ hợp phòng không S-400.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) báo cáo cuộc tập kích căn cứ không quân Belbek gần Sevastopol đã được nhóm đặc nhiệm Alpha tiến hành bằng máy bay không người lái (UAV). Tuy nhiên, các quan chức Nga, bao gồm Thống đốc Sevastopol, tuyên bố cuộc tấn công đã bị đẩy lùi, 11 UAV bị bắn hạ và không gây thiệt hại.

SBU đã công bố một loạt ảnh tĩnh từ video ghi lại cuộc tấn công, với cảnh quay từ góc nhìn của các UAV tự sát đang lao về phía mục tiêu. Dựa trên hình ảnh, những UAV này rất có thể là loại UAV cáp quang được phóng từ các xuồng không người lái của Ukraine.

Nhiều video khác được cư dân Crimea đăng lên mạng xã hội, cho thấy các vụ nổ và nỗ lực bắn hạ UAV của quân đội Nga. Tuy nhiên, chưa có hình ảnh xác nhận mức độ thiệt hại mà các UAV Ukraine gây ra.

Ukraine tuyên bố phá hủy tiêm kích MiG-31, radar S-400 Nga ở Crimea - Ảnh 1.

Hình ảnh do SBU công bố được cho là MiG-31 của Nga bị tấn công

ẢNH: SBU

Theo SBU, thiệt hại được ghi nhận bao gồm một máy bay MiG-31, một radar đa chức năng tầm xa 92N6 của tổ hợp S-400, hai radar giám sát tầm xa Nebo-SVU và một tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S2, với tổng giá trị hàng trăm triệu USD.

Ukraine tuyên bố chiếc MiG-31 bị đánh mang đầy đủ vũ khí tác chiến, mặc dù video hiện có cho thấy nó không mang vũ khí bên dưới cánh. Bên cạnh đó, cũng có khả năng đó là máy bay đã hư hỏng được Nga đặt làm mồi nhử.

Nga chưa có bình luận chính thức về thông tin do Ukraine đưa ra.

Căn cứ Belbek đóng vai trò then chốt trong cuộc chiến của Nga và đã từng bị Ukraine tấn công. Không chỉ bằng UAV, lực lượng Ukraine từng bắn tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn ATACMS mang đầu đạn chùm vào căn cứ này hồi tháng 5.2024. Cuộc tập kích đó khiến Nga tổn thất 2 chiếc MiG-31. Sau đó, căn cứ Belbek đã xây dựng các hầm chứa máy bay kiên cố, giúp giảm thiệt hại trước tác động của ATACMS.

Máy bay MiG-31, có khả năng mang tên lửa không đối không tầm xa, là mối đe dọa đặc biệt đối với không quân Ukraine. Lực lượng không quân vũ trụ Nga bắt đầu cuộc xung đột hiện tại với khoảng 130 chiếc MiG-31 hoạt động. Hai chiếc bị bị phá hủy tại Belbek là những tổn thất chiến đấu duy nhất được xác nhận của MiG-31.

