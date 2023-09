Ukraine và láng giềng lại bất hòa vì chuyện ngũ cốc

Các diễn biến trên khiến căng thẳng có nguy cơ bùng phát trở lại giữa Kyiv và những "người hàng xóm" Đông Âu.



Ukraine, một trong những nhà xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới trước chiến sự, đã phụ thuộc vào thị trường các nước láng giềng sau khi một phần biển Đen bị Nga phong tỏa. Song việc nông sản Ukraine tràn ngập các nước láng giềng đã khiến nông dân địa phương tức giận vì giá giảm, buộc chính phủ các nước này phải cấm nhập khẩu nông sản Ukraine.

Vào tháng 5, EU đã can thiệp để ngăn chặn các biện pháp đơn phương bằng cách áp đặt lệnh cấm chung của khối, cho phép nông sản Ukraine đi qua 5 nước Đông Âu (bao gồm Ba Lan, Slovakia, Hungary, Bulgaria và Romania) với điều kiện hàng hóa sau đó sẽ được xuất khẩu đi nơi khác.

Thu hoạch lúa mì ở tỉnh Donesk, Ukraine, hồi tháng 7 Reuters

Theo Reuters, EU quyết định không gia hạn lệnh cấm sau ngày 15.9 vì Ukraine đã cam kết thực hiện các biện pháp siết chặt kiểm soát xuất khẩu sang các nước láng giềng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh quyết định của EU, đồng thời cho biết Kyiv sẽ phản ứng "một cách văn minh" nếu các nước thành viên EU vi phạm quy định.

Tuy nhiên, Ba Lan, Slovakia và Hungary cho rằng họ hành động để bảo vệ lợi ích kinh tế của chính mình. "Chúng tôi sẽ tiếp tục áp đặt lệnh cấm dù họ không đồng ý, dù Ủy ban Châu Âu không đồng ý. Chúng tôi sẽ làm như vậy vì đó là lợi ích của nông dân Ba Lan", Reuters dẫn lời Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki. Trong 2 nước Đông Âu còn lại, Bulgaria quyết định hủy bỏ các biện pháp hạn chế, còn Romania sẽ chờ Ukraine trình bày kế hoạch kiểm soát xuất khẩu trước khi đưa ra chính sách bảo vệ nông dân.

Trong một diễn biến khác, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan thông báo Tổng thống Zelensky sẽ có chuyến thăm Mỹ trong tuần tới với kế hoạch gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng vào ngày 21.9. Cũng trong chuyến đi, ông Zelensky sẽ tham dự phiên họp đặc biệt về Ukraine của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tại New York, theo AFP.

Liên quan chiến sự, Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov, người dẫn dắt nỗ lực sản xuất máy bay không người lái (UAV) của nước này, cho biết Kyiv sẽ có thể tiến hành nhiều cuộc tấn công hơn nữa nhằm vào các tàu của Nga, nhờ sản lượng UAV gia tăng, theo Reuters. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh đánh giá Nga có khả năng sẽ tăng cường sản xuất tên lửa hành trình phóng từ máy bay và sử dụng chúng để tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine trong mùa đông tới. Moscow không lập tức bình luận.