Ukraine xác nhận vũ khí phương Tây có vấn đề

Phát biểu với nhật báo Corriere della Sera của Ý, ông Podolyak được hỏi về một báo cáo gần đây của Financial Times cho rằng tất cả 20 khẩu pháo tự hành mà Ý gửi cho Ukraine đều bị lỗi và chưa sẵn sàng để triển khai chiến đấu.



Quan chức này cho biết số pháo tự hành đã lưu kho một thời gian dài và cần được nâng cấp.

Ông cho biết lý tưởng nhất là nhận được vũ khí sẵn sàng để sử dụng ngay, nhưng Kyiv luôn sẵn sàng sửa chữa và phục hồi để sử dụng. Ông cho biết sẽ không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào về các loại lựu pháo của Ý bị trục trặc và giải thích rằng sẽ không có ích nếu tiết lộ thông tin mà Nga có thể lợi dụng.

Vào giữa tháng 4, truyền thông Ý đưa tin Rome đã gửi tới Kiyv một lô pháo tự hành M109 cũ do Mỹ thiết kế, được lấy ra từ kho niêm cất và được đại tu với sự tài trợ của Washington trước khi được đưa ra tiền tuyến.

Tuy nhiên, sau bài báo của Financial Times, trong một cuộc phỏng vấn với il Fatto Quotidiano, một nguồn tin quốc phòng của Ý cho biết số pháo này là phương tiện lỗi thời và không được sử dụng ở Ý, và vì vậy đã được chuyển đến Mỹ để tu sửa.

Nguồn tin này cho rằng lỗi có thể đã xuất hiện trong khâu bảo trì.

Các loại vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine có hiệu quả cao trong chiến sự, nhưng các lực lượng Ukraine phải vượt qua không ít khó khăn để thích ứng với các hệ thống vũ khí mới hoàn toàn so với hệ vũ khí Liên Xô hay Nga. Hôm 3.5, tờ The New York Times cho biết các lựu pháo Đức Pzh 2000 được chuyển đến cho Ukraine gặp không ít vấn đề trong điều kiện chiến đấu bùn lầy ở Ukraine.

Hồi cuối tháng 3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phải than phiền về hệ thống phòng không do một nước châu Âu viện trợ đã gặp lỗi, khiến phải đổi đi đổi lại nhiều lần.