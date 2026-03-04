Ứng cử đại biểu Quốc hội Nguyễn Quỳnh Liên tiếp xúc cử tri tại An Giang

Ngày 4.3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026 - 2031), đơn vị bầu cử số 7, tiếp xúc cử tri tại xã Vân Khánh và An Minh để vận động tranh cử.

Tăng cường xây dựng hoàn thiện pháp luật

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 7 gồm: bà Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Việt Thắng, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; bà Nguyễn Ngọc Duy Lam, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ I Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV An Bảo tại đặc khu Phú Quốc và bà Huỳnh Kim Minh Tâm, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến Bệnh viện đa khoa Kiên Giang.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 7, trong buổi tiếp xúc với cử tri xã Vân Khánh vào ngày 4.3 ẢNH: TRẦN NGỌC

Trình bày chương trình hành động trong buổi tiếp xúc cử tri xã Vân Khánh và xã An Minh, bà Nguyễn Quỳnh Liên cho biết bản thân rất vinh dự được Trung ương giới thiệu về ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại An Giang - nơi bà đã rất nhiều lần về công tác và có những trải nghiệm quý báu.

Đặc biệt, đối với xã Vân Khánh, sau sáp nhập có nhiều đổi mới và địa phương đã nỗ lực xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp gần dân, sát dân, lấy lợi ích niềm tin của người dân làm trung tâm trong quá trình hoạt động. Từ đó góp phần giúp đời sống người dân ngày càng phát triển, cơ sở hạ tầng được đầu tư ngày càng khang trang.

Ứng cử viên Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trình bày chương trình hành động trong buổi tiếp xúc cử tri xã Vân Khánh ẢNH: TRẦN NGỌC

Nếu được cử tri tín nhiệm trở thành đại biểu Quốc hội, bà Nguyễn Quỳnh Liên cho biết sẽ đồng hành với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang và chính quyền 2 cấp của tỉnh nghiên cứu, đề xuất các giải pháp sáng kiến để tỉnh An Giang nói chung và xã Vân Khánh, An Minh nói riêng phát triển trong thời gian tới.

Trải qua quá trình công tác ở Bộ Tư pháp và Ủy ban MTTQ Việt Nam, bà Nguyễn Quỳnh Liên nhấn mạnh cam kết về việc tham gia hoàn thiện thể chế, pháp luật theo hướng khả thi, công bằng, sát thực tiễn; đóng góp xây dựng chính sách về khoa học, công nghệ, đất đai, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; quan tâm chế độ cho đối tượng chính sách; bảo vệ quyền lợi phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người yếu thế; phòng chống mua bán người, tội phạm lừa đảo qua mạng.

Cử tri xã An Minh theo dõi các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 7, trình bày chương trình hành động khi tham gia ứng cử ẢNH: TRẦN NGỌC

Tiếp tục nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù giải quyết các vấn đề khó khăn của địa phương, tăng cường thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Quan tâm các điều kiện đặc thù của vùng Đồng bằng sông Cửu long và tỉnh An Giang để nắm rõ các yêu cầu đặt ra để làm cầu nối cho Chính phủ và các bộ ngành trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư phát triển; chương trình chống biến đổi khí hậu; chống khai thác thủy sản trái phép; tạo sinh kế bền vững cho người dân phát triển cuộc sống.

Mong muốn của cử tri An Giang

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên khác trình bày chương trình hành động và nhấn mạnh cam kết kiến nghị phát triển lĩnh vực nông nghiệp; nâng cao giá trị lúa gạo, thủy sản, trái cây, dịch vụ, du lịch, logistics. Quan tâm chính sách phát triển các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Tăng cường đầu tư khu vực ven biển, chống sạt lở, phục hồi rừng phòng hộ, bảo vệ môi trường,...

Cử tri cũng có ý kiến đến các ứng cử viên và lãnh đạo tỉnh An Giang cần quan tâm kiến nghị Trung ương sớm đầu tư, nâng cấp hệ thống đê bao ngăn mặn ven biển; có cơ chế ổn định giá vật tư nông nghiệp, tăng cường tìm kiếm đầu ra cho nông sản để nông dân an tâm sản xuất; đề xuất ngành y tế xem xét cấp giấy chuyển tuyến khám, chữa bệnh có thời hạn 1 năm đối với người từ 60 tuổi trở lên nhằm giảm khó khăn đi lại cho người bệnh...

Trước đó, ngày 2 và 3.3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang đã tổ chức cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đơn vị bầu cử số 7 tiếp xúc cử tri các xã Đông Hòa, Đông Thái, Vĩnh Hòa và U Minh Thượng để trình bày chương trình hành động.