Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Ứng dụng 30 tuổi gây rủi ro bảo mật lớn cho Windows

Kiến Văn
Kiến Văn
12/12/2025 10:18 GMT+7

Khi thời điểm năm 2026 đến gần, một vấn đề bảo mật nghiêm trọng liên quan đến ứng dụng đã 30 tuổi lại nổi lên.

Hôm 9.12, Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng Mỹ (CISA) công bố thông tin về hai lỗ hổng bảo mật đã biết, trong đó có lỗ hổng CVE-2025-6218. Lỗ hổng này cho phép kẻ tấn công thực thi mã từ xa trên máy tính cài đặt WinRAR khi người dùng tương tác với các tệp hoặc trang web độc hại.

- Ảnh 1.

Nhiều người dùng WinRAR vẫn chưa cập nhật lên phiên bản mới nhất

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mặc dù RARLAB, nhà phát triển WinRAR, đã vá lỗi này vào tháng 6.2025, nhiều người dùng vẫn chưa cập nhật phiên bản mới nhất, tạo ra một lỗ hổng bảo mật dễ dàng bị khai thác. Theo các báo cáo từ nhiều công ty bảo mật như BI.ZONE, Foresiet, SecPod và Synaptic Security, lỗ hổng CVE-2025-6218 đang bị khai thác bởi ít nhất hai nhóm tin tặc khác nhau.

Lịch sử bảo mật đáng lo ngại trên WinRAR

Ra mắt từ năm 1995, WinRAR không chỉ nổi tiếng với tính năng nén tốt mà còn thường xuyên bị phát hiện có lỗ hổng bảo mật khiến người dùng phải lo ngại. Một trong những lỗ hổng đáng chú ý là vào năm 2018, khi một lỗ hổng tồn tại suốt 20 năm cho phép kẻ tấn công truy cập vào các tệp tin nằm ngoài thư mục dự định.

Vấn đề lớn nhất của WinRAR chính là mã nguồn cũ khiến việc vá lỗi trở nên khó khăn. Trong khi WinRAR vẫn hỗ trợ nhiều định dạng lưu trữ cũ, nó cũng tạo ra những điểm yếu dễ bị tấn công. Hơn nữa, nhiều người vẫn tiếp tục sử dụng WinRAR mà không xem xét đến các giải pháp thay thế hiện đại và an toàn hơn.

Với sự phát triển của các công cụ nén hiện đại như Peazip, người dùng nên cân nhắc từ bỏ WinRAR. Các giải pháp thay thế này không chỉ nhanh và an toàn hơn mà còn hoàn toàn miễn phí, không cần đến thời gian dùng thử. Đã đến lúc người dùng nên xem xét việc chuyển sang các phần mềm nén hiện đại để bảo vệ an toàn cho dữ liệu của mình.

Tin liên quan

Cảnh báo đến hàng triệu người dùng WinRAR

Cảnh báo đến hàng triệu người dùng WinRAR

Một trong những phần mềm nén tập tin phổ biến nhất thế giới, WinRAR, vừa được phát hiện có một lỗ hổng bảo mật đặc biệt nghiêm trọng.

Khám phá thêm chủ đề

WinRAR Lỗ hổng bảo mật bản cập nhật RARLAB Windows
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận