Ứng dụng Chrome giả mạo hơn 100.000 lượt tải trên Google Play

Một người dùng trên diễn đàn Reddit vừa phát hiện ứng dụng Chrome giả mạo hiển thị ngay phía trên phiên bản chính chủ dưới dạng kết quả tìm kiếm được tài trợ trên Google Play. Ứng dụng sao chép này sử dụng toàn bộ biểu tượng, tên sản phẩm, hình ảnh chụp màn hình và phần mô tả y hệt trình duyệt của Google, đồng thời thu hút người dùng bằng con số hiển thị hơn 100.000 lượt tải xuống.

Google Play vô tình quảng cáo ứng dụng Chrome giả chứa quảng cáo

Dù kết quả được tài trợ hiện không còn xuất hiện, ứng dụng vẫn có thể truy cập nếu tìm kiếm theo tên nhà phát triển. Điểm khác biệt mấu chốt nằm ở chỗ đơn vị phát hành được đề tên là "Hizbartech" thay vì Google LLC.

Ứng dụng Google Chrome giả mạo xuất hiện trên Google Play Store ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH REDDIT

Thực chất, phần mềm này vốn là một tựa game mang tên Ball Bounce trước khi được đổi thương hiệu vào cuối tháng 9, một chiêu trò tráo đổi giúp ứng dụng kế thừa lượng tải lớn mà không phải bắt đầu từ số không để qua mặt khâu kiểm duyệt của Google Play.

Theo phản ánh từ những người đã cài đặt ứng dụng dung lượng 42 MB này, phần mềm thậm chí không hề mô phỏng trình duyệt web mà chỉ mở ra giao diện trò chuyện chứa hình đại diện AI và liên tục làm phiền người dùng bằng quảng cáo. Dù chưa có bằng chứng cho thấy ứng dụng của Hizbartech đánh cắp mật khẩu hay cài mã độc, việc một phần mềm giả mạo qua mắt hệ thống để yêu cầu quyền truy cập thông tin nhạy cảm vẫn tiềm ẩn nguy cơ bảo mật nghiêm trọng.

Để kiểm tra độ an toàn của ứng dụng Chrome trên điện thoại, người dùng cần nhấn giữ biểu tượng, chọn mục App info rồi truy cập liên kết dẫn đến trang Play Store. Tại đây, phiên bản chuẩn xác bắt buộc phải ghi rõ nhà phát triển là Google LLC. Nếu phát hiện máy đang cài phiên bản từ Hizbartech, người dùng cần gỡ cài đặt ngay lập tức và rà soát lại toàn bộ quyền truy cập đã cấp trong quá trình thiết lập.

Sự cố này cho thấy nhãn "Được tài trợ" (Sponsored) không đồng nghĩa với mức độ an toàn tuyệt đối của một ứng dụng Android. Để tăng cường bảo vệ thiết bị trước các phần mềm mạo danh, người dùng nên duy trì thói quen kiểm tra kỹ danh tính nhà phát triển, luôn kích hoạt tính năng Play Protect và chủ động cài đặt các bản cập nhật bảo mật Android ngay khi Google phát hành.