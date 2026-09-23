Apple chèn quảng cáo khó tắt lên iOS gây bức xúc

Nhiều người dùng iPhone gần đây bày tỏ sự bức xúc khi phát hiện Apple chèn các nội dung quảng bá dịch vụ xuất hiện nổi bật ở phần trên cùng của ứng dụng Cài đặt (Settings) trên iOS. Các đề xuất này quảng cáo gói dung lượng trả phí iCloud+, các đợt dùng thử miễn phí Apple Music, Apple TV cùng gói bảo hành mở rộng AppleCare+.

Apple gây tranh cãi khi đưa quảng cáo iCloud+ và AppleCare+ vào iOS

Điều khiến người dùng khó chịu là các thông báo này khó tắt bỏ, buộc họ phải trả tiền mua dịch vụ hoặc chờ đợi nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng để quảng cáo tự hết hạn kèm theo huy hiệu chấm đỏ dai dẳng. Làn sóng phản ứng bùng lên mạnh mẽ trên mạng xã hội và Reddit ngay sau khi hãng mở bán dòng iPhone Duo và iPhone 18 Pro, nơi nhiều tài khoản so sánh động thái này với sự xuống cấp quảng cáo từng thấy trên Start menu của Microsoft.

Một bài đăng bày tỏ sự bức xúc về quảng cáo của Apple trên Reddit ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hành động gia tăng quảng cáo diễn ra trong bối cảnh Apple chuyển dịch trọng tâm sang mảng dịch vụ nhằm tìm kiếm tăng trưởng khi thị trường điện thoại thông minh ngày càng thu hẹp dư địa phát triển. Tuy nhiên, việc liên tục thúc ép khách hàng mua thêm dịch vụ ngay trên một thiết bị đắt đỏ bị nhiều người dùng đánh giá là làm tổn hại đến trải nghiệm cao cấp vốn có.

Bên cạnh đó, việc xuất hiện quảng cáo còn bị nghi ngờ xuất phát từ lỗi phần mềm khi một số người dùng đã đăng ký sẵn gói iCloud+ vẫn tiếp tục nhìn thấy gợi ý mời mua dịch vụ này. Đáng chú ý, nút bỏ qua thông báo không phải lúc nào cũng hiển thị, hoặc nếu có xuất hiện thì đôi khi không hoạt động hiệu quả để người dùng gỡ bỏ vĩnh viễn.

Với việc Apple tiếp tục thúc đẩy mảng dịch vụ và dự kiến đưa thêm quảng cáo vào các tính năng như hệ thống Visual Intelligence, người dùng khó có thể kỳ vọng hãng sẽ sớm thay đổi ý định hay dỡ bỏ các nội dung quảng bá gây tranh cãi này.