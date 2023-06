Ứng dụng chuyển đổi số để hỗ trợ thí sinh

S Ử DỤNG CHATBOT ĐỂ "TIẾP SỨC" THÍ SINH

Anh Trần Trung Quốc, Phó bí thư Đoàn Trường ĐH An Giang, cho biết một nét mới nổi bật trong chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2023 so với những năm trước đó là ứng dụng chuyển đổi số trong nhiều hoạt động. Qua đó có thể hỗ trợ tối đa cho thí sinh (TS) và người nhà TS.

Cụ thể, Trường ĐH An Giang đã sử dụng chatbot (phần mềm được thiết kế nhằm mô phỏng cuộc trò chuyện với con người thông qua các nền tảng ứng trò chuyện, website hoặc ứng dụng khác - PV) để hỗ trợ TS.

Trường ĐH An Giang áp dụng chuyển đổi số vào nhiều hoạt động để tiếp sức mùa thi

"Sử dụng chatbot với mục đích hướng dẫn cho TS tham gia kỳ thi kỳ an toàn. Đó có thể là tư vấn cẩm nang sức khỏe mùa thi, dinh dưỡng mùa thi, lưu ý y tế, hướng dẫn ôn luyện bài thi, cung cấp thông tin tuyển sinh, bí kíp chinh phục mùa thi... hiện chatbot đã tư vấn cho hàng trăm lượt TS và người nhà TS trong việc tìm kiếm quán ăn, chỗ nghỉ, tư vấn địa điểm thi trực tuyến", anh Quốc thông tin thêm.

Song song đó, Trường ĐH An Giang còn xây dựng các infographic (sự kết hợp thông tin ngắn gọn với hình ảnh minh họa và màu sắc sinh động, bắt mắt để có thể truyền đạt thông tin nhanh và rõ ràng hơn - PV) liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 nhằm cung cấp thông tin kịp thời cho TS, các vấn đề có liên quan, những điểm mới trong kỳ thi năm nay để TS nắm rõ. Đồng thời lên phương án xây dựng "Bản đồ số" tại điểm thi. Trong đó cung cấp cho TS: sơ đồ phòng thi, phòng hội đồng, phòng chờ, phòng dự trữ, bãi xe... cũng như mở rộng thêm cung cấp địa chỉ quán ăn, chỗ nghỉ cho phụ huynh trong lúc đợi TS, tránh ùn tắc giao thông, đảm bảo an ninh trật tự.

Trường cũng tổ chức các hoạt động "tiếp sức tinh thần" cho TS như triển khai các sản phẩm truyền thông số hiện đại phù hợp với đối tượng học sinh, sinh viên (clip ngắn, phim ca nhạc, podcast...) hay phát các ấn phẩm nhằm nâng cao năng lượng tích cực, tinh thần vững vàng, bí kíp làm chủ tinh thần tự tin, lạc quan bước vào kỳ thi…

Anh Quốc nhìn nhận: "Việc ứng dụng chuyển đổi số giúp cho chương trình Tiếp sức mùa thi của Trường ĐH An Giang được thuận tiện hơn, đa dạng hóa các hoạt động tư vấn, tiết kiệm thời gian, dễ dàng tiếp cận TS, các thông tin cần thiết được chuyển tiếp nhanh chóng hiệu quả, TS và người nhà dễ đón nhận".

Sinh viên Trường ĐH An Giang đã sẵn sàng tiếp sức thí sinh

Anh Quốc cho biết thêm thông qua hoạt động chương trình Tiếp sức mùa thi sẽ tạo môi trường để sinh viên rèn luyện, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng. Chương trình Tiếp sức mùa thi sẽ được tổ chức đảm bảo tính lan tỏa, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Và định hướng triển khai đảm bảo chủ trương 3 liên kết: liên kết địa bàn, liên kết lực lượng, liên kết cộng đồng. Đảm bảo TS có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ trước, trong và sau thời gian diễn ra kỳ thi.

Cũng theo Phó bí thư Đoàn Trường ĐH An Giang, trong kỳ thi trường sẽ phối hợp với chính quyền, các cơ sở y tế rà soát, nắm thông tin về tình hình TS tại các điểm hỗ trợ và xây dựng phương án chủ động xử lý khi có sự cố bất thường về thời tiết, tai nạn, sức khỏe… của TS.

Chương trình “Cẩm nang sĩ tử” với hoạt động livestream tiếp sức thí sinh của Trường ĐH Lạc Hồng X.P

Đồng thời cùng lúc triển khai hoạt động đưa, đón miễn phí cho TS có hoàn cảnh đặc biệt, TS khuyết tật. Và phối hợp với các cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực ảnh hưởng đến TS như: phát hành tài liệu trái pháp luật, tăng giá các sản phẩm, dịch vụ, gây mất an ninh, trật tự, trộm cắp, lừa đảo, mất an toàn giao thông, tổ chức đội hình tình nguyện hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 có mật độ giao thông cao…

L IVESTREAM "TIẾP SỨC"

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào cuối tháng 6, Trường ĐH Lạc Hồng đã phối hợp cùng Tỉnh đoàn Đồng Nai tổ chức chương trình "Cẩm nang sĩ tử".

Theo tiến sĩ Lâm Thành Hiển, Hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng, sẽ có 3 chủ đề đó là "Phương pháp học tập và ôn tập cho kỳ thi" vào tuần 1 (từ ngày 28.5), "Kỹ năng và cách chuẩn bị tâm lý cho kỳ thi" (từ ngày 3.6), "Tư vấn sức khỏe dinh dưỡng cho kỳ thi" (từ ngày 10.6). Và chương trình này sẽ được livestream trực tiếp trên 4 fanpage là: Tuổi trẻ Đồng Nai, Tiếp sức mùa thi tỉnh Đồng Nai, Hội Sinh viên tỉnh Đồng Nai, Học sinh THPT tỉnh Đồng Nai.

"Sẽ có những khách mời là giáo viên tư vấn cho TS những kiến thức và kinh nghiệm, chuyên gia tâm lý chia sẻ những "bí kíp" về tâm lý mùa thi và bác sĩ hướng dẫn về sức khỏe dinh dưỡng, nhằm giúp TS có được những hành trang quan trọng để có thể làm bài tốt, đạt điểm cao trong kỳ thi sắp tới", tiến sĩ Hiển cho biết.

Chương trình Tiếp sức mùa thi của Trường ĐH Lạc Hồng đã áp dụng chuyển đổi số đó là tổ chức đội tư vấn online qua Zalo, fanpage trên Facebook… cho từng TS khi có bất kỳ vướng mắc gì về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Từ tháng 3 đến nay, đội hình này đã và đang tiếp sức, tư vấn, hỗ trợ cho hàng ngàn lượt học sinh trên cả nước.

Trong mùa thi năm nay, Trường ĐH Lạc Hồng cũng tổ chức các đội sinh viên tình nguyện tại các địa điểm thi để hỗ trợ TS với các hoạt động: phát nước, hướng dẫn di chuyển đến các địa điểm thi, hỗ trợ thông tin để "TS cần là có", nhằm giúp TS tham gia kỳ thi tốt nhất. Và nhằm động viên tinh thần TS, trường này còn chuẩn bị sẵn một lượng lớn bút chì nhằm tặng TS tại 24 điểm trường ở Đồng Nai, Bình Dương.