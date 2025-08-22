Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Xu hướng - Chuyển đổi số

Ứng dụng công nghệ giáo dục âm nhạc vào chương trình STEAM mầm non tại Việt Nam

Thành Luân
Thành Luân
22/08/2025 06:17 GMT+7

Chương trình Âm nhạc Mầm non Yamaha sẽ được tích hợp vào Gakken STEAM Program thông qua nền tảng công nghệ của Kiddihub, dự kiến triển khai tại hơn 200 trường mầm non trên toàn quốc.

Hợp tác chiến lược giữa Công ty TNHH Âm nhạc Yamaha Việt Nam, Công ty cổ phần Công nghệ Giáo dục Kiddihub và Tập đoàn Gakken được xem là bước đi quan trọng trong việc ứng dụng chuyển đổi số để làm phong phú thêm chương trình giáo dục sớm tại Việt Nam.

Ứng dụng công nghệ giáo dục Âm nhạc Yamaha vào chương trình STEAM mầm non Việt Nam - Ảnh 1.

Yamaha Music Vietnam hợp tác cùng Kiddihub và Gakken tích hợp chương trình Âm nhạc Mầm non Yamaha vào Gakken STEAM Program

Ảnh: CTV

Trọng tâm của hợp tác là tích hợp Chương trình Âm nhạc Mầm non Yamaha, vốn được thiết kế dựa trên triết lý giáo dục quốc tế, vào Gakken STEAM Program, một chương trình giáo dục hiện đại theo phương pháp STEAM (Khoa học - Công nghệ - Kỹ thuật - Nghệ thuật - Toán học) đã triển khai rộng rãi. Sự kết hợp này giúp trẻ phát triển cảm thụ âm nhạc, đồng thời nâng cao tư duy logic, kỹ năng sáng tạo cùng khả năng làm việc nhóm.

Với vai trò là công ty công nghệ giáo dục, Kiddihub cung cấp nền tảng và mạng lưới kết nối cần thiết để triển khai mô hình tích hợp đồng bộ, hiệu quả đến hơn 200 trường mầm non chất lượng cao trên cả nước đang là đối tác của Gakken. Nhờ đó, các cơ sở giáo dục mầm non dễ dàng nâng cao chất lượng giảng dạy bằng cách bổ sung một hợp phần giáo dục âm nhạc chuẩn quốc tế vào chương trình STEAM sẵn có mà không cần phải tự xây dựng từ đầu.

Ông Nobuhiko Adachi, Tổng Giám đốc Yamaha Music Vietnam, cho biết sự kết hợp này sẽ mang đến môi trường học tập toàn diện, giúp trẻ phát triển cả trí tuệ lẫn cảm xúc. Ông Vũ Văn Tùng, Giám đốc điều hành Kiddihub, cũng khẳng định đây là cơ hội để các trường mầm non nâng cao chất lượng giảng dạy và thu hút phụ huynh.

Mô hình hợp tác cho thấy một xu hướng rõ nét trong chuyển đổi số giáo dục: kết hợp thế mạnh về nội dung chuyên môn của các tổ chức giáo dục truyền thống (Yamaha, Gakken) với năng lực kết nối và triển khai của các nền tảng công nghệ (Kiddihub) để tạo ra các sản phẩm giáo dục sáng tạo, có quy mô và giá trị cao hơn.

