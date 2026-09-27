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    Ứng dụng kết nối giữa nền tảng số và mạng viễn thông truyền thống

    Thạch Anh
    Thạch Anh
    Trong bối cảnh các ứng dụng gọi thoại qua internet ngày càng phổ biến, cuộc gọi viễn thông truyền thống vẫn giữ vai trò thiết yếu đối với người dân Việt Nam.

    Nhằm dung hòa giữa nhu cầu trải nghiệm công nghệ mới và bảo đảm duy trì liên lạc thực tế, Viettel triển khai chương trình ưu đãi kết nối trực tiếp giữa nền tảng số và mạng viễn thông truyền thống.

    Theo đó, mỗi 1 phút phát sinh tương tác (nhắn tin, gọi thoại, video call hoặc họp trực tuyến) trên ứng dụng Viettel Tammi sẽ được quy đổi thành 1 phút gọi nội mạng Viettel miễn phí.

    Để thực hiện điều này, người dùng cần tải ứng dụng Viettel Tammi và đăng nhập bằng số điện thoại Viettel, sau đó cần nhắn tin, gọi thoại, video call hoặc họp online để tích lũy thời gian tương tác trong ngày, rồi vào mục Giỏ Tammi trên app vào ngày hôm sau, bấm "nhận quà" để kích hoạt phút gọi thoại nội mạng miễn phí.

    Làm sao để nhận 1 phút thoại nội mạng miễn phí từ Viettel Tammi? - Ảnh 1.

    Chương trình này giúp người dùng duy trì liên lạc “0 đồng” ngay cả khi không có kết nối internet

    Ảnh: Viettel

    Cơ chế này hình thành một quỹ phút thoại dự phòng thiết thực, giúp người dùng luôn an tâm giữ kết nối 0 đồng trong mọi tình huống. "Chương trình khuyến khích khách hàng liên lạc thường xuyên hơn, quan tâm và gia tăng gắn kết với "người nhà" của mình hơn", đại diện Viettel Telecom khẳng định.

    Viettel Tammi là nền tảng liên lạc và tiện ích số an toàn do Viettel Telecom phát triển. Khác với các ứng dụng đơn lẻ, Viettel Tammi tích hợp gần 50 dịch vụ từ liên lạc, vận chuyển, du lịch, mua sắm, y tế sức khỏe… vào giao diện duy nhất, với mục tiêu mang đến trải nghiệm "một ứng dụng - mọi nhu cầu" dành cho cá nhân và gia đình.

    Điểm khác biệt của các tính năng liên lạc trên Viettel Tammi là chất lượng cuộc gọi được nâng cao, riêng tính năng họp trực tuyến có thời gian miễn phí lên tới 120 phút cho phòng họp 100 người cùng lúc.

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