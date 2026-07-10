Nhà mạng Viettel có thêm đầu số 095

Ngày 10.7, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) cho biết, doanh nghiệp này đã đấu giá thành công quyền sử dụng mã mạng viễn thông di động 095.

Viettel vừa đấu giá thành công quyền sử dụng mã mạng viễn thông di động 095 ẢNH: T.N

Đây là đầu số di động 09x cuối cùng được đưa ra đấu giá theo quy định của cơ quan quản lý, góp phần bổ sung nguồn tài nguyên kho số để đáp ứng nhu cầu phát triển thuê bao và các dịch vụ số trong giai đoạn mới.

Theo Viettel, đầu số 095 sẽ mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng có nhu cầu sử dụng các đầu số 10 số truyền thống, hoặc sở hữu số thuê bao đẹp, dễ nhớ. Trong bối cảnh số thuê bao ngày càng gắn với các hoạt động liên lạc, giao dịch và sử dụng dịch vụ số, việc bổ sung đầu số mới góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng hiện nay cũng như tạo nguồn lực cho sự phát triển hạ tầng viễn thông trong thời gian tới.

Đại diện Viettel cho biết: "Việc sở hữu đầu số 095 không chỉ giúp Viettel mở rộng nguồn tài nguyên kho số mà còn mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng, đặc biệt là những người yêu thích các đầu số 10 số truyền thống. Chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa đầu số mới vào khai thác, bảo đảm khách hàng được trải nghiệm đầy đủ các dịch vụ trên hệ sinh thái số Viettel với chất lượng đồng nhất và ổn định".

Hiện Viettel đang sở hữu các đầu số di động 096, 097, 098, 086 và dải đầu số 03 (từ 032 đến 039). Việc bổ sung đầu số 095 tiếp tục mở rộng kho số, đáp ứng nhu cầu của khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Viettel sẽ triển khai các hạng mục kỹ thuật để đưa đầu số 095 vào khai thác trên phạm vi toàn quốc trong thời gian sớm nhất. Khách hàng đăng ký đầu số mới sẽ được sử dụng đầy đủ các dịch vụ trên hạ tầng viễn thông và hệ sinh thái số của Viettel, gồm kết nối di động, 5G và các nền tảng số dành cho cá nhân, doanh nghiệp.

Việc đưa đầu số 095 vào khai thác là bước tiếp theo trong chiến lược đầu tư dài hạn của Viettel nhằm mở rộng hạ tầng số, nâng cao năng lực phục vụ và đáp ứng nhu cầu kết nối ngày càng lớn của xã hội, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia.