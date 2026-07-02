Viettel lần đầu mở dữ liệu thực tế cho cộng đồng AI

Ngày 2.7, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức phát động cuộc thi Viettel AI Race 2026. Điểm mới của mùa giải năm nay là lần đầu tiên doanh nghiệp mở dữ liệu và các bài toán thực tế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh để thí sinh phát triển các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI).

Cuộc thi không giới hạn đối tượng tham gia, thí sinh đăng ký theo đội, mỗi đội tối đa 3 thành viên ẢNH: TRẦN THỌ

Theo ban tổ chức, thay vì chỉ đánh giá năng lực xây dựng mô hình AI như nhiều cuộc thi khác, Viettel AI Race 2026 hướng đến khả năng ứng dụng vào thực tiễn. Các đội thi sẽ phải giải quyết những bài toán đang được doanh nghiệp đặt ra, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về độ chính xác, tốc độ xử lý, tối ưu tài nguyên và khả năng triển khai trong môi trường vận hành thực tế.

Bà Vũ Thị Mai, Trưởng ban Tổ chức nhân lực Tập đoàn Viettel, cho biết sau mùa giải đầu tiên tổ chức năm 2025 với quy mô thử nghiệm, năm nay, Viettel quyết định mở rộng cuộc thi để kết nối và xây dựng cộng đồng nhân tài AI.

Theo bà Mai, 3 điểm mới quan trọng của Viettel AI Race 2026 là mở dữ liệu thực, đưa các bài toán xuất phát từ nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp và đầu tư hạ tầng tính toán quy mô lớn phục vụ thí sinh nghiên cứu, phát triển giải pháp.

"Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp công nghệ đưa dữ liệu thực cùng các bài toán thực tế và hạ tầng lớn vào một cuộc thi AI. Nếu chỉ sử dụng dữ liệu mô phỏng hoặc bài toán giả định thì các mô hình AI sẽ có những hạn chế nhất định", bà Mai nói.

Bà Mai cũng cho biết, cuộc thi hướng đến xây dựng một cộng đồng AI rộng mở. Mọi cá nhân, tổ chức, nhóm startup, sinh viên và nhà nghiên cứu trong, ngoài nước đều có thể tham gia mà không phải cam kết làm việc tại Viettel sau cuộc thi.

Thông qua sân chơi này, doanh nghiệp kỳ vọng các nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục hình thành, hợp tác và cùng giải quyết những bài toán thực tế của doanh nghiệp cũng như xã hội.

Bà Vũ Thị Mai, Trưởng ban Tổ chức nhân lực Tập đoàn Viettel, chia sẻ thông tin về cuộc thi ẢNH: THU HẰNG

Năm nay, Viettel AI Race 2026 gồm 3 đề thi, tương ứng với 3 hướng ứng dụng AI. Trong đó, đề BTS Digital Twin yêu cầu tái dựng bản sao số 3D phục vụ lĩnh vực thị giác máy tính; đề LLM Inference Optimization tập trung tối ưu khả năng vận hành các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), một trong những thách thức khi triển khai AI tạo sinh; còn đề Ontological Reasoning in Medical Knowledge Retrieval hướng đến truy xuất và suy luận tri thức y tế trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Theo ban tổ chức, cuộc thi không giới hạn đối tượng tham gia. Thí sinh đăng ký theo đội, mỗi đội tối đa 3 thành viên. Hội đồng chuyên môn gồm các chuyên gia của Viettel cùng các chuyên gia AI đến từ nhiều trường đại học, học viện, viện nghiên cứu và các đối tác trong, ngoài nước. Hội đồng sẽ trực tiếp xây dựng đề thi, đánh giá kết quả và đồng hành cùng các đội trong quá trình thi đấu.

Tổng giá trị giải thưởng của Viettel AI Race 2026 là 780 triệu đồng. Mỗi đề thi có một giải nhất trị giá 200 triệu đồng cùng 3 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.

Theo kế hoạch, cuộc thi diễn ra qua 3 vòng. Vòng sơ loại được tổ chức trực tuyến từ ngày 2 - 30.7. Sẽ có 24 đội đạt thành tích tốt nhất được bước vào vòng sơ khảo theo hình thức hackathon, diễn ra từ 17 - 19.8, tại Hà Nội. Các đội sẽ được tiếp cận dữ liệu thực tế và làm việc trực tiếp với chuyên gia Viettel để hoàn thiện giải pháp.

Vòng chung khảo quy tụ 12 đội xuất sắc nhất, diễn ra trong 2 ngày 9 - 10.9. Các đội sẽ trình bày sản phẩm và bảo vệ giải pháp trước hội đồng chuyên môn trước khi lễ trao giải được tổ chức vào ngày 11.9.