Ứng dụng liên lạc miễn phí tặng quà dịp Giải phóng Thủ đô

Chào mừng ngày Giải phóng Thủ đô, Viettel Telecom công bố 2 ngày vàng (10 và 11.10) cho tất cả các khách hàng Viettel sử dụng ứng dụng Tammi. Theo đó, cứ mỗi phút nhắn tin, gọi điện, họp online trên Viettel Tammi, khách hàng sẽ được tặng 50 MB và 1 phút gọi nội mạng (tối đa 500 MB data và 60 phút/ngày).

Được biết đây là chương trình áp dụng cho cả khách hàng đang sử dụng Tammi và khách hàng đăng ký mới trong 2 ngày vàng.

Khách hàng được tặng dung lượng và phút gọi nội mạng khi sử dụng ứng dụng Viettel Tammi Ảnh: Viettel

Ưu điểm nổi bật của Viettel Tammi là gọi, nhắn tin và họp online (miễn phí tới 120 phút) có chất lượng nổi trội so với các ứng dụng OTT khác, nhờ lợi thế là nhà mạng của Viettel và việc làm chủ hạ tầng số.

Bên cạnh đó, nhờ đặc điểm được định danh với số điện thoại và mã hóa đầu cuối (E2EE), Viettel Tammi được coi là ứng dụng an toàn bậc nhất để kết nối trên môi trường số, tránh nguy cơ bị lừa đảo trên không gian mạng.

Viettel Tammi là nền tảng liên lạc và tiện ích số an toàn do Viettel Telecom phát triển. Khác với các ứng dụng đơn lẻ, Viettel Tammi tích hợp gần 50 dịch vụ từ liên lạc, vận chuyển, du lịch, mua sắm, y tế sức khỏe… vào giao diện duy nhất, với mục tiêu mang đến trải nghiệm "một ứng dụng - mọi nhu cầu" dành cho cá nhân và gia đình.

Tại Viettel Tammi, chất lượng cuộc gọi được nâng cao, riêng tính năng họp trực tuyến có thời gian miễn phí kéo dài cho phòng họp 100 người cùng lúc. Hiện tại, Viettel Tammi đang là ứng dụng miễn phí được tải nhiều nhất trên cả App Store lẫn Google Play tại Việt Nam, liên tục trong nhiều tháng gần đây.