Kinh tế Ngân hàng

Ứng dụng Mobile Banking tự động thoát hoặc dừng hoạt động khi có 3 dấu hiệu sau

Thanh Xuân
Thanh Xuân
13/01/2026 10:50 GMT+7

Đây là một trong những nội dung được bổ sung tại Thông tư số 77/2025 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2024 quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành ngân hàng.

Theo đó, các ngân hàng phải triển khai các giải pháp nhằm phòng, chống, phát hiện các hành vi can thiệp trái phép vào ứng dụng Mobile Banking đã cài đặt trong thiết bị di động của khách hàng. Điều này nhằm tăng cường an ninh mạng và bảo vệ tài sản khách hàng trong bối cảnh giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1.3.

Thông tư 77 yêu cầu tổ chức tín dụng phải triển khai các giải pháp nhằm phòng, chống, phát hiện các hành vi can thiệp trái phép vào ứng dụng Mobile Banking đã cài đặt trong thiết bị di động của khách hàng. Cụ thể, ứng dụng Mobile Banking phải tự động thoát hoặc dừng hoạt động và thông báo cho khách hàng lý do nếu phát hiện một trong 3 dấu hiệu sau. Thứ nhất, có trình gỡ lỗi (debugger) được gắn vào hoặc môi trường có trình gỡ lỗi đang hoạt động; hoặc khi ứng dụng chạy trong môi trường giả lập (emulator), máy ảo, thiết bị giả lập; hoặc hoạt động ở chế độ cho phép máy tính giao tiếp trực tiếp với thiết bị Android (Android Debug Bridge).

- Ảnh 1.

Ngân hàng tăng cường giải pháp bảo vệ ứng dụng Mobile banking

ẢNH: N.Q

Thứ hai, phần mềm ứng dụng bị chèn mã bên ngoài ứng dụng khi đang chạy, thực hiện các hành vi như theo dõi các hàm được chạy, ghi lại log dữ liệu truyền qua các hàm, API (hook); hoặc phần mềm ứng dụng bị can thiệp, đóng gói lại (repacking). Thứ ba, thiết bị đã bị phá khóa (root/jailbreak); hoặc bị mở khóa cơ chế bảo vệ (unlock bootloader).

Đồng thời, với mục đích ngăn chặn các cuộc tấn công bằng trí tuệ nhân tạo (Deepfake), NHNN đã quy định giải pháp phát hiện giả mạo thông tin sinh trắc học (PAD) phải đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 30107 cấp độ 2 (Level 2) hoặc tương đương. Các đơn vị cung cấp giải pháp này phải được các tổ chức uy tín như Liên minh FIDO công nhận.

Ngoài ra, Thông tư 77 đưa ra yêu cầu siết chặt việc kiểm soát phiên bản cài đặt được phát hành của ứng dụng Mobile Banking. Theo đó, định kỳ tối thiểu 3 tháng một lần, đơn vị phải đánh giá an toàn, bảo mật của các phiên bản phần mềm ứng dụng đang cho phép khách hàng cài đặt, sử dụng nhằm xác định các lỗ hổng bảo mật và đánh giá khả năng bị can thiệp bởi tội phạm mạng.

Trường hợp khách hàng kích hoạt trên thiết bị mới hoặc kích hoạt lại ứng dụng Mobile Banking, khách hàng phải cài đặt, sử dụng phiên bản mới nhất hoặc phiên bản gần nhất bảo đảm các yêu cầu về an toàn, bảo mật theo quy định. Đơn vị phải có giải pháp kiểm soát không cho phép hạ phiên bản (downgrading) xuống sử dụng các phiên bản thấp hơn trong trường hợp này.

Khi phát hiện có lỗ hổng bảo mật được đánh giá ở mức cao hoặc nghiêm trọng, đơn vị phải có biện pháp kiểm soát không cho thực hiện giao dịch hoặc có biện pháp kiểm soát nhằm phòng, chống tội phạm lợi dụng lỗ hổng bảo mật để tấn công mạng, thực hiện các giao dịch gian lận, chiếm đoạt tài sản; đồng thời đơn vị phải thực hiện xử lý, khắc phục, cập nhật ngay phiên bản mới trong thời gian theo quy định.

