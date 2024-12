Ủng hộ 900 triệu đồng để xóa nhà tạm, nhà dột nát

Các golfer háo hức tham gia giải golf thường niên lần 5 do Câu lạc bộ Golf Quảng Ngãi tại TP.HCM tổ chức ẢNH: D.K

Kết quả, giải Best Gross thuộc vể golfer Phạm Quốc Bình, giải Best Net dành cho hội viên Câu lạc bộ Golf Quảng Ngãi thuộc về golfer Nguyễn Thành Triều; ngoài ra, còn có các giải Nhất, Nhì, Ba mỗi bảng, giải Longest drive, Near line…

Trong đêm gala trao giải, Ban tổ chức đã thực hiện đấu giá gây quỹ ủng hộ người nghèo ẢNH: D.K

Đặc biệt, trong đêm gala trao giải, sau phần đấu giá gây quỹ ủng hộ người nghèo, ông Trần Văn Tánh, Chủ tịch Câu lạc bộ Golf Quảng Ngãi tại TP.HCM thông báo, tổng số tiền quyên góp trong giải golf lần này cùng với việc đấu giá trong đêm gala là 900 triệu đồng, tương ứng với việc xóa 15 căn nhà tạm, nhà dột tại quê nhà. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Bí thư tỉnh Quảng Ngãi trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại tỉnh Quảng Ngãi năm 2025.