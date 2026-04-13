Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ưng Hoàng Phúc ‘chê’ Thu Thủy, kể chuyện cát sê đi hát đựng trong bao bố
Video Giải trí

Hữu Tín - Hải Duy
13/04/2026 20:00 GMT+7

Trong mini talkshow do Báo Thanh Niên thực hiện, Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy không chỉ ôn lại những kỷ niệm gắn với ca khúc 'Mỗi người một nơi' mà còn mang đến nhiều câu chuyện hậu trường thú vị trong lần hợp tác mới đây. Đáng chú ý, Ưng Hoàng Phúc hé lộ thời kỳ đỉnh cao đi hát với mức cát sê khủng đến mức bầu show phải gom tiền vào bao bố.

Ưng Hoàng Phúc sinh năm 1981, quê An Giang, là một trong những giọng ca nổi bật của Vpop đầu những năm 2000, ghi dấu ấn với loạt bản hit như Thà rằng như thế, Người ta nói, Nỗi nhớ nơi con tim mồ côi… Ở thời điểm hiện tại, anh vẫn hoạt động nghệ thuật đều đặn, liên tục ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, đồng thời thử sức ở lĩnh vực phim ảnh và kinh doanh.

Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy trong buổi mini talkshow cùng Báo Thanh Niên

Ảnh: HỮU TÍN

Trong khi đó, Thu Thủy sinh năm 1984 tại TP.HCM, từng là thành viên nhóm nhạc Mây Trắng trước khi tách ra hoạt động solo. Những năm gần đây, nữ ca sĩ dần chuyển hướng sang kinh doanh và chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong các chương trình khi thấy phù hợp. Sự kết hợp của Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy từng tạo nên dấu ấn đặc biệt với ca khúc Mỗi người một nơi, trở thành một trong những bản song ca được yêu thích của V-pop giai đoạn đầu những năm 2000.

Xuất hiện tại trường quay Báo Thanh Niên, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy có dịp chia sẻ những câu chuyện hậu chưa từng tiết lộ đằng sau ca khúc Mỗi người một nơi và màn tái hợp trong MV mới - Chốn tim mình nương náu. Đây cũng là dịp để khán giả lắng nghe câu chuyện nghề của hai giọng ca mang nhiều hoài niệm của thế hệ 8X, 9X, cũng như giúp khán giả biết rõ hơn về cuộc sống hiện tại của họ.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận