Ưng Hoàng Phúc - Thu Thủy sau 23 năm 'Mỗi người một nơi'

Ưng Hoàng Phúc sinh năm 1981, quê An Giang, là một trong những giọng ca nổi bật của Vpop đầu những năm 2000, ghi dấu ấn với loạt bản hit như Thà rằng như thế, Người ta nói, Nỗi nhớ nơi con tim mồ côi… Ở thời điểm hiện tại, anh vẫn hoạt động nghệ thuật đều đặn, liên tục ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, đồng thời thử sức ở lĩnh vực phim ảnh và kinh doanh.

Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy trong buổi mini talkshow cùng Báo Thanh Niên Ảnh: HỮU TÍN

Trong khi đó, Thu Thủy sinh năm 1984 tại TP.HCM, từng là thành viên nhóm nhạc Mây Trắng trước khi tách ra hoạt động solo. Những năm gần đây, nữ ca sĩ dần chuyển hướng sang kinh doanh và chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong các chương trình khi thấy phù hợp. Sự kết hợp của Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy từng tạo nên dấu ấn đặc biệt với ca khúc Mỗi người một nơi, trở thành một trong những bản song ca được yêu thích của V-pop giai đoạn đầu những năm 2000.

Ưng Hoàng Phúc ‘chê’ Thu Thủy, kể chuyện cát sê đi hát đựng trong bao bố

Xuất hiện tại trường quay Báo Thanh Niên, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy có dịp chia sẻ những câu chuyện hậu chưa từng tiết lộ đằng sau ca khúc Mỗi người một nơi và màn tái hợp trong MV mới - Chốn tim mình nương náu. Đây cũng là dịp để khán giả lắng nghe câu chuyện nghề của hai giọng ca mang nhiều hoài niệm của thế hệ 8X, 9X, cũng như giúp khán giả biết rõ hơn về cuộc sống hiện tại của họ.