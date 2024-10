Ứng phó bão Trà Mi: Quảng Nam cấm biển từ 10 giờ trưa 25.10

Sáng 25.10, ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết đã ký, ban hành công điện về việc chủ động ứng phó với bão Trà Mi.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ban, ngành cùng các địa phương trên địa bàn tỉnh rà soát, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với các hoạt động du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản trên biển, cửa sông, ven biển; kiên quyết sơ tán người dân trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam kiểm tra công tác phòng chống bão Trà Mi tại xã Tam Quang (H.Núi Thành) ẢNH: TUẤN ANH

Đáng chú ý, Quảng Nam yêu cầu tổ chức việc cấm biển đối với tàu cá, tàu khách, tàu du lịch ra, vào các cửa biển, các bãi ngang trên địa bàn tỉnh từ 10 giờ hôm nay 25.10, cho đến khi bão tan và tình hình thời tiết trên biển trở lại trạng thái bình thường.

Bão Trà Mi (bão số 6) vào Biển Đông: Thủ tướng ra công điện ứng phó

Ngoài ra, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, sẵn sàng triển khai sơ tán dân tại khu vực nguy hiểm, có nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, cửa sông, ven biển; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm "bốn tại chỗ" để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Kiểm soát, hướng dẫn giao thông an toàn, nhất là qua ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả bão, lũ.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị Sở GTVT, Sở Công thương, ngành có liên quan chủ động chỉ đạo, phối hợp các địa phương triển khai công tác bảo đảm an toàn các hoạt động khai thác khoáng sản và hệ thống lưới điện; vận hành đảm bảo an toàn hồ chứa thủy điện, đảm bảo an toàn giao thông theo quy định để chủ động ứng phó với bão Trà Mi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 19 giờ ngày 25.10, tâm bão số 6 trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông; cách quần đảo Hoàng Sa 580 km về phía đông. Bão mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 12. Khoảng 19 giờ ngày 26.10, bão cách quần đảo Hoàng Sa 210 km về phía đông bắc. Bão mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 15.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão Trà Mi di chuyển chậm lại theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 5 - 10 km, sau có khả năng đổi hướng nam đông nam, cường độ có xu hướng suy yếu dần. Sau khi áp sát đất liền miền Trung, từ ngày 28 - 29.10, bão số 6 có xu hướng di chuyển ra biển.