Ở giai đoạn đầu, tế bào ung thư thường chưa lan rộng đến những cơ quan xa. Điều này tạo điều kiện để bác sĩ xử lý khối u bằng phẫu thuật, xạ trị hoặc kết hợp thêm các phương pháp khác nhằm tiêu diệt tế bào ung thư còn sót lại, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Khối u có kích thước nhỏ chưa chắc đã ít nguy hiểm vì còn phụ thuộc vào mức độ ác tính của loại ung thư ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Một số bệnh ung thư phổ biến như ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư khoang miệng và ung thư đại trực tràng có khả năng chữa khỏi cao khi được phát hiện ở giai đoạn sớm và điều trị đúng cách. Khi chưa di căn, kiểm soát tổn thương thường thuận lợi hơn so với khi tế bào ung thư lan đến các cơ quan khác.

Với người mắc ung thư giai đoạn đầu, khả năng hồi phục thường phụ thuộc vào những yếu tố sau:

Loại ung thư và giai đoạn bệnh

Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi đánh giá tiên lượng. Mỗi loại ung thư có đặc điểm phát triển, mức độ xâm lấn và khả năng đáp ứng điều trị khác nhau. Vì vậy, cùng được phát hiện ở giai đoạn đầu nhưng người mắc ung thư tuyến giáp, ung thư vú, ung thư phổi hoặc ung thư tụy có thể có cơ hội hồi phục rất khác nhau.

Giai đoạn ung thư được xác định dựa trên nhiều đặc điểm, chẳng hạn như kích thước khối u, mức độ xâm lấn vào các mô xung quanh, tình trạng di căn đến hạch bạch huyết và những cơ quan khác.

Chẳng hạn, nếu khối u vẫn nằm trong một cơ quan và chưa lan ra các cấu trúc xung quanh, bác sĩ sẽ cân nhắc phẫu thuật để loại bỏ tổn thương. Ngược lại, khi tế bào ung thư đã di căn, điều trị thường phức tạp hơn vì cần kiểm soát bệnh tại nhiều vị trí trong cơ thể.

Mức độ ác tính

Không phải tất cả khối u ung thư đều phát triển với tốc độ giống nhau. Một số khối u tiến triển chậm trong nhiều năm, trong khi những khối u khác lại tăng kích thước và lan rộng rất nhanh, Giáo sư Trevor Graham, chuyên gia tiến hóa ung thư tại tổ chức nghiên cứu ung thư Anh Cancer Research UK, giải thích.

Điều này cũng giải thích vì sao một khối u có kích thước nhỏ chưa chắc đã ít nguy hiểm. Nếu tế bào ung thư có đặc tính sinh học hung hãn, nguy cơ tiến triển và tái phát vẫn cao.

Khả năng đáp ứng với phương pháp điều trị

Khả năng đáp ứng điều trị ảnh hưởng lớn đến cơ hội hồi phục. Ngay cả khi ung thư được phát hiện sớm, kết quả điều trị vẫn phụ thuộc vào việc tế bào ung thư có phản ứng tốt với phương pháp điều trị hay không.

Các phương pháp thường được dùng là phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, liệu pháp hoóc môn hoặc liệu pháp nhắm trúng đích. Trong quá trình điều trị, bác sĩ sẽ theo dõi xem khối u có thay đổi hay không.

Nếu khối u thu nhỏ hoặc không còn phát hiện được, đây là dấu hiệu tích cực. Ngược lại, nếu tế bào ung thư vẫn phát triển hoặc xuất hiện tổn thương mới, phác đồ điều trị sẽ cần được điều chỉnh, theo Healthline.