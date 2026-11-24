Bác sĩ Trinanjan Basu, Trưởng khoa kiêm chuyên gia tư vấn cao cấp về xạ trị ung thư tại Bệnh viện Ung thư HCG (Mumbai, Ấn Độ), cho biết một số loại ung thư có thể phát triển mà không gây triệu chứng đáng chú ý trong giai đoạn đầu. Trong đó đáng chú ý là ung thư buồng trứng, ung thư tuyến tụy, ung thư thận và ung thư gan.

Một số loại ung thư khó phát hiện ở giai đoạn đầu do chưa có phương pháp tầm soát hiệu quả dành cho toàn bộ dân số hoặc triệu chứng ban đầu không đặc hiệu ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

"Những loại ung thư này có thể không được phát hiện trong một thời gian dài. Một số khối u nằm sâu bên trong cơ thể, có thể phát triển mà chưa gây đau đớn hoặc ảnh hưởng rõ rệt đến các chức năng bình thường. Vì vậy, người bệnh vẫn có thể cảm thấy khỏe mạnh ngay cả khi bệnh đang tiến triển", bác sĩ Basu giải thích.

Ngoài ra, một số trường hợp ung thư đại trực tràng và ung thư phổi cũng có thể chưa biểu hiện triệu chứng rõ ràng khi bệnh mới khởi phát.

Do đó, việc nhận biết các yếu tố nguy cơ, thực hiện tầm soát phù hợp và thăm khám y tế khi có dấu hiệu bất thường có vai trò quan trọng, theo Hindustan Times.

Vì sao những loại ung thư này khó phát hiện sớm?

Bác sĩ Basu cho biết, ung thư tuyến tụy hiện chưa có xét nghiệm tầm soát tiêu chuẩn dành cho người có nguy cơ trung bình hoặc không có triệu chứng.

Trong khi đó, ung thư buồng trứng thường khó nhận biết do các biểu hiện ban đầu như đầy bụng, đau bụng hoặc thay đổi thói quen tiểu tiện… không điển hình, có thể xuất hiện trong nhiều bệnh lý khác.

Với ung thư thận và ung thư gan, bệnh có thể chưa gây triệu chứng rõ ràng hoặc những bất thường đủ nghiêm trọng khi khối u còn nhỏ, khiến bác sĩ chưa phát hiện để chỉ định thêm các xét nghiệm chuyên sâu trong giai đoạn đầu.

Trong một số trường hợp, khối u còn quá nhỏ để quan sát rõ trên hình ảnh chẩn đoán. Những bất thường này cũng có thể có đặc điểm tương tự các tổn thương lành tính, khiến việc xác định chính xác bệnh trở nên khó khăn.

Khám sức khỏe định kỳ, xét nghiệm máu và các phương pháp chẩn đoán hình ảnh khi có chỉ định có thể hỗ trợ phát hiện và điều trị sớm ung thư nếu có ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Những dấu hiệu cảnh báo không nên bỏ qua

Mặc dù một số loại ung thư có thể không gây triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu, người dân vẫn nên chú ý những thay đổi kéo dài, không rõ nguyên nhân hoặc ngày càng nghiêm trọng trong cơ thể.

Bác sĩ Basu chỉ ra một số triệu chứng cần được thăm khám, gồm:

Mệt mỏi kéo dài không rõ nguyên nhân.

Sụt cân ngoài ý muốn.

Chán ăn, giảm cảm giác thèm ăn.

Đầy bụng, chướng bụng kéo dài.

Thay đổi thói quen đại tiện hoặc tiểu tiện.

Thường xuyên bị khó tiêu.

Ho kéo dài.

Thiếu máu không rõ nguyên nhân.

Cảm thấy no bất thường dù chỉ ăn một lượng nhỏ thức ăn.

"Ung thư âm thầm có thể không biểu hiện bằng những triệu chứng rõ ràng. Vì vậy, người dân nên chú ý những thay đổi bất thường trong cơ thể dù chỉ rất nhỏ. Các triệu chứng này không phải lúc nào cũng liên quan đến ung thư, nhưng nếu kéo dài, tái diễn hoặc ngày càng nghiêm trọng, nên đi khám sớm để được đánh giá", bác sĩ Basu khuyến cáo.