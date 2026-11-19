Khi ngủ đủ nhưng cơ thể vẫn mệt mỏi kéo dài, nguyên nhân có thể do những vấn đề sức khỏe sau:

Suy giáp

Tuyến giáp là tuyến nội tiết nằm ở phía trước cổ, có nhiệm vụ tiết hoóc môn điều hòa quá trình chuyển hóa và ảnh hưởng đến nhiều hoạt động của cơ thể. Khi tuyến giáp không sản xuất đủ hoóc môn, tình trạng này được gọi là suy giáp, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Trầm cảm có thể khiến một người thường xuyên thiếu năng lượng, uể oải và cảm thấy kiệt sức dù đã ngủ đủ ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Hoóc môn tuyến giáp điều hòa cách cơ thể sử dụng năng lượng. Khi lượng hoóc môn giảm, nhiều hoạt động chuyển hóa diễn ra chậm hơn, khiến người bệnh dễ cảm thấy thiếu năng lượng, uể oải.

Ngoài mệt mỏi kéo dài, người bị suy giáp còn gặp các triệu chứng khác như tăng cân không rõ nguyên nhân, táo bón, da khô, tóc rụng và khó tập trung. Một số trường hợp xuất hiện tâm trạng buồn bã hoặc giọng nói khàn hơn bình thường.

Suy giáp thường được điều trị bằng levothyroxine, loại thuốc thay thế hoóc môn tuyến giáp mà cơ thể không tiết ra đủ. Người bệnh cần dùng thuốc theo chỉ định và kiểm tra định kỳ để bác sĩ điều chỉnh liều phù hợp.

Tiểu đường

Ở người tiểu đường, đường huyết tăng cao khiến người bệnh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, ngay cả khi đã ngủ đủ giấc. Bên cạnh đó, cơ thể không thể sử dụng đường glucose trong máu một cách bình thường, góp phần gây cảm giác suy nhược và thiếu năng lượng.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, mệt mỏi là một trong những triệu chứng thường gặp của tiểu đường loại 1 và loại 2. Ngoài ra, người bệnh còn thường xuyên khát nước, đi tiểu nhiều, tăng cảm giác đói, sụt cân không rõ nguyên nhân và nhìn mờ.

Nếu thường xuyên mệt mỏi đi kèm với khát nước, đi tiểu nhiều, sụt cân hoặc nhìn mờ, người mắc nên kiểm tra đường huyết để phát hiện sớm những bất thường.

Trầm cảm

Không phải mọi trường hợp mệt mỏi kéo dài đều xuất phát từ bệnh lý thể chất. Trầm cảm cũng khiến một người thường xuyên thiếu năng lượng, uể oải và cảm thấy kiệt sức dù đã ngủ đủ, Giáo sư tâm thần học Stephen Stahl tại Đại học California ở San Diego (Mỹ) cho biết.

Trầm cảm là một rối loạn tâm lý ảnh hưởng đến cảm xúc, suy nghĩ và hành vi. Tình trạng này làm thay đổi chu kỳ ngủ - thức, cảm giác thèm ăn, khả năng tập trung và mức năng lượng trong ngày. Người bệnh có thể ngủ nhiều hơn bình thường nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi, không muốn vận động hoặc khó bắt đầu những công việc quen thuộc.

Theo Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia Mỹ (NIMH), mệt mỏi, thiếu năng lượng hoặc cảm giác hoạt động chậm chạp là những triệu chứng thường gặp của trầm cảm. Ngoài ra, người bệnh cũng mất hứng thú với những hoạt động từng yêu thích, thường xuyên buồn bã, cảm thấy vô vọng, khó tập trung.

Một số người còn xuất hiện những biểu hiện thể chất như đau đầu, đau nhức cơ thể hoặc các vấn đề tiêu hóa. Đáng chú ý, không phải ai mắc trầm cảm cũng luôn buồn bã hoặc khóc lóc. Có người chủ yếu biểu hiện bằng sự mệt mỏi, mất động lực, dễ cáu gắt và có xu hướng thu mình khỏi các mối quan hệ xã hội, theo Medical News Today.