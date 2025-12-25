Ứng viên được ông Trump ủng hộ đắc cử Tổng thống Honduras

Cơ quan bầu cử Honduras CNE ngày 24.12 thông báo ông Nasry Asfura đã giành được 40,3% số phiếu, vượt qua ứng cử viên của đảng Tự do trung hữu Salvador Nasralla, người giành được 39,5%. Ứng cử viên Rixi Moncada của đảng cầm quyền LIBRE đứng thứ ba với khoảng cách khá xa, theo Reuters.

Ông Nasry Asfura đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Honduras hôm 30.11 tại thành phố Tegucigalpa ẢNH: AFP

Kết quả được công bố hơn 3 tuần sau cuộc bầu cử ngày 30.11, kỳ bầu cử bị trì hoãn, gặp sự cố kỹ thuật và cáo buộc gian lận.

Kết quả quá sít sao và hệ thống xử lý phiếu bầu hỗn loạn đến nỗi khoảng 15% số phiếu kiểm đếm, bao gồm hàng trăm ngàn phiếu bầu, phải được kiểm đếm bằng tay để xác định người thắng cuộc.

Trong những tuần sau cuộc bỏ phiếu, đảng LIBRE liên tục kêu gọi biểu tình phản đối điều mà họ tố cáo là một "cuộc đảo chính bầu cử". Các cuộc biểu tình đã làm gián đoạn việc kiểm phiếu thủ công, ngăn cản các quan chức tiếp cận tòa nhà nơi lưu trữ các phiếu kiểm đếm.

Kết quả đã được 2 thành viên hội đồng bầu cử và một nghị sĩ phê chuẩn, trong khi tranh cãi vẫn tiếp diễn về kết quả sít sao. Thành viên thứ ba của hội đồng, ông Marlon Ochoa không có mặt trong video tuyên bố người chiến thắng.

"Honduras: Tôi sẵn sàng lãnh đạo. Tôi sẽ không làm các bạn thất vọng", ông Asfura nói trong một bài đăng trên mạng xã hội X sau khi kết quả được xác nhận. Ông dự kiến nhậm chức vào ngày 27.1.2026 cho nhiệm kỳ 2026-2030.

Trong khi đó, ông Nasralla bác bỏ tuyên bố của CNE, cáo buộc cơ quan bầu cử đã loại trừ những lá phiếu đáng lẽ phải được kiểm đếm. Tuy nhiên, ứng viên này kêu gọi những người ủng hộ ông giữ bình tĩnh và kiềm chế mọi hành vi gây rối hoặc bạo lực.

Người đứng đầu Quốc hội Honduras cũng bác bỏ kết quả này. "Điều này hoàn toàn trái với luật pháp. Nó không có giá trị gì", Chủ tịch Quốc hội Luis Redondo, thuộc đảng LIBRE cầm quyền, viết trên mạng xã hội.

Mỹ chúc mừng chiến thắng

Ông Asfura (67 tuổi) là chính trị gia và doanh nhân bảo thủ. Ông tranh cử trên cương lĩnh ủng hộ doanh nghiệp rộng rãi, cho rằng đầu tư tư nhân là cần thiết để đưa đất nước tiến lên. Chương trình nghị sự chính trị của ông tập trung vào việc làm, giáo dục và an ninh. Ông cũng đã ra tín hiệu rằng ông có thể thiết lập lại quan hệ ngoại giao với Đài Loan sau khi Honduras chuyển sang hợp tác với Trung Quốc đại lục vào năm 2023.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Asfura, cựu thị trưởng thủ đô Tegucigalpa. Trước bầu cử, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng ông Asfura là "người bạn thực sự duy nhất của tự do ở Honduras" và kêu gọi người dân bỏ phiếu cho ông.

Ông Trump từng đe dọa cắt giảm viện trợ tài chính của Mỹ cho Honduras nếu ông Asfura không thắng cử. Ông Trump cũng đã ân xá cho cựu Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez (cũng thuộc đảng Dân tộc của ông Asfura), người đang thụ án 45 năm tù tại Mỹ về tội buôn bán ma túy và vũ khí.

Trong bối cảnh việc kiểm phiếu bị trì hoãn, ông Trump lên tiếng cáo buộc có gian lận nhưng không đưa ra bằng chứng. Chủ nhân Nhà Trắng nói rằng sẽ có "hậu quả nghiêm trọng" nếu Honduras thay đổi kết quả sơ bộ đã giúp ông Asfura dẫn trước.

Chỉ vài phút sau khi kết quả được công bố, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đưa ra tuyên bố chúc mừng ông Asfura. "Chúng tôi mong muốn làm việc với chính quyền sắp tới nhằm thúc đẩy hợp tác an ninh song phương và khu vực, chấm dứt tình trạng nhập cư trái phép vào Mỹ và tăng cường mối quan hệ kinh tế giữa hai nước", ông Rubio nói, kêu gọi tất cả các bên tại Honduras tôn trọng kết quả đã được xác nhận.